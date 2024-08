Martín Cauteruccio, a la caza del histórico récord de Emanuel Herrera: “Cuanto más goles pueda hacer, para mi mejor”

Cauteruccio está a 12 goles del récord de Herrera en Cristal. - Crédito: Andrea Díaz

Martín Cauteruccio no se conforma solamente con ser el máximo goleador del campeonato de Perú con Sporting Cristal. Quiero algo más, quiere trascender en el Rímac. Y la única manera, desde su perspectiva, para alcanzar ese propósito es siendo campeón en la temporada 2024.

“Mi objetivo es terminar bien el año, jugando, siendo importante para el equipo y bueno, obtener lo más anhelado que es el campeonato”, admitió Cauteruccio en una entrevista con Clarín precisando, además, que “de la mano de eso, se que van a venir goles”.

“Eso no solo me va a ayudar para ser el máximo goleador de Perú, sino también para estar lo más arriba posible en esta otra tabla”, agregó el artillero uruguayo, de 37 años, que lleva 31 dianas convertidas con Cristal en 23 partidos disputados.

A pesar de la edad avanzada que ostenta, ‘Caute’ ha asegurado que “he soñado con esto de ser goleador y estar siempre primero en la tabla. Obviamente, capaz en mi sueños y mi deseo no me venía a la mente un Martín de 37 años, pero toca cuando tiene que tocar”.

A Cauteruccio, por otro lado, le motiva el respaldo irrestricto del grupo, algo que le permite soñar con conseguir las metas trazadas: “Los compañeros siempre están apoyando y obviamente contentos también de este momento y situación, pero me parece que lo más importante para todos nosotros es conseguir el campeonato y llevar el equipo a lo más alto”.

A por el récord de Herrera

Años atrás, específicamente en el 2018, llegó al Rímac un delantero argentino llamado Emanuel Herrera que derribó la puerta a punta de una frecuencia goleadora aplastante. Cerró el periodo con 43 goles (marca histórica en Cristal) y llevándose a casa el título nacional.

Cauteruccio es consciente del nivel de ‘Ema’ y se ha planteado en darle guerra. “La verdad es que cuanto más goles pueda hacer para mi mejor. Va a ser más motivo de felicidad y si eso viene de la mano de quedar en la historia del club, yo más que contento que eso suceda”, dijo a Clarín.

“Ahora que lo estaba diciendo parece fácil, uno dice bueno estas a 12 goles, pero hay temporadas que 12 goles es difícil de hacer. Lo importante es seguir esta vibra positiva de la mano del trabajo, del esfuerzo, de la mano de mis compañeros porque sin ellos tampoco podría estar dónde estoy hoy”, sumó Martín.

“El gol es el premio al trabajo”

La labor ejercida por Martín Cauteruccio, a lo largo de la presente temporada, le está valiendo varios reconocimientos y su renovación en Cristal se cae de madura. En cualquier caso, el ‘9′ solo tiene espacio para pensar que “el gol es el premio al trabajo, es un mimo por no dejar de intentar, por sobreponerse a las adversidades, seguir insistiendo y saber sobrellevar los momentos en que la pelota no entra.”

“Canalizo mucho con el trabajo. Cuando peor me va es cuando más trabajo, porque sé que es la única forma de revertir la situación y estar preparado para aprovechar la siguiente oportunidad”, reveló a Olé.

