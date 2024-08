Alonso Correa con Infobae Perú: el surfista que desafió las olas más peligrosas del mundo, hizo historia en París 2024 y ya sueña con Lima 2027

El surfista dio a conocer detalles sobre lo que fue entrenar en Tahití por un mes. (Video: Carlos Díaz)

Alonso Correa fue uno de los deportistas que más sorprendió y destacó en los Juegos Olímpicos de París 2024. El surfista nacional compitió ante los mejores del mundo e hizo vibrar a todo el Perú hasta el último minuto de su participación en las playas de Tahití, quedándose con el cuarto lugar de la competencia.

En conversación con Infobae Perú, el limeño dio a conocer detalles sobre lo que fue su preparación de cara a la última cita olímpica y la polémica que se vivió cuando los jueces no le otorgaron la prioridad de ola ante el brasileño Gabriel Medina en la lucha por la medalla de bronce.

Alonso Correa se quedó con el cuarto puesto en París 2024 - Créditos: Reuters

- ¿Cómo viviste la algarabía de regresar al país con un diploma olímpico?

Qué lindo que los llegué a sorprender y que me hayan podido ver compitiendo. Lo que viví fue increíble para mí y lo que estamos viviendo ahorita, desde el recibimiento, fue realmente muy bonito. Llegué junto a María Belén (Bazo) y Stefano (Peschiera) y fue lindo cómo el país nos recibió, estoy muy agradecido con eso. También estoy muy agradecido con todos los medios, porque cubrieron desde el primer momento que competí.

- ¿Cómo fue el tener que estar dependiendo de las condiciones climáticas?

Dependíamos del mar y la organización siempre buscó el mejor momento para lanzarnos al agua, entonces eran momentos en los que habían olas y otros en los que no. Siempre teníamos que estar preparados, porque fueron varios días los que no sabíamos qué iba a pasar. Al final de todo, la pasé muy bien, me enfoqué en no estresarme mucho para poder competir relajado. Sin embargo, cuando llegó el último día fue cuando más nervios tuve porque sabía que sí o sí iba a competir. Estoy muy orgulloso de lo que hice y de cómo competí.

- ¿Cuánto te sirvió estar preparándote un mes en las playas de Tahití?

Fue un proceso difícil, porque llegué y de hecho me impactó bastante la magnitud de las olas y la fuerza que tenían. Era un lugar en el que nunca había estado, entonces llegar y ver a los locales dominando las olas, mientras que yo sufría con cada revolcada, fue complicado. De todas maneras, la pasé muy bien y tuve que mantenerme tranquilo, porque sabía que aún tenía tiempo para mejorar. En cada sesión me fui sintiendo mejor y llegué en óptimas condiciones a competir ante cualquiera.

- ¿Recibiste algún mensaje de Sofía Mulanovich después de tu participación en París 2024?

Sí, me escribió. Incluso toda la comunidad surfista y gente que he admirado desde muy chico, sentía que estaban conmigo en ese momento y que los estaba representando. Lo hacía con todo el amor por el deporte que hacemos. Todos mis amigos hicieron unos posts mandándome toda la buena energía y fue muy bonito para mí saber de que todos estaban conmigo.

El surfista se mostró agradecido por todo el apoyo brindado por la comunidad del surf peruano. (Video: Carlos Díaz)

- ¿Cómo es tu carácter a la hora de competir?

Siempre que entro al agua busco creérmela, no me importa contra quién esté compitiendo. Sabía que podía ganarles, entonces siempre entré a atacar las olas de cada serie. Yo sabía de lo que era capaz, de hecho la mentalidad con la que entras a surfear es muy importante, no puedes estar ni muy exaltado ni muy calmado, sino encontrar un balance y siento que así lo hice. Siento que estoy mejorando un montón como deportista y no puedo esperar a seguir entrenando para futuros campeonatos.

- ¿Qué tan cerca ves la posibilidad de convertirte en campeón mundial?

En cuanto a nivel, estoy ahí. Ahora simplemente tengo que tener la oportunidad de estar en las competencias adecuadas y que, obviamente, me vaya bien porque todas son durísimas, pero yo soy consciente de lo que puedo lograr y vamos a pelear por eso. Tengas muchas de entrenar y de estar listo para cada oportunidad que tenga.

- ¿Cuánto gastas normalmente en tablas e implementos? ¿Hay apoyo por parte de la Federación?

El IPD nos apoyó con el programa a París 2024, con eso pude realizar mis entrenamientos. La Federación me apoyó llevando a mi entrenador para que me acompañara en los Juegos Olímpicos y les agradezco un montón por eso, porque fue clave tenerlo ahí. Lo demás viene de la empresa privada, que sin su apoyo no hubiera podido lograr llegar. De hecho tenía unas cuentas para cada tabla, fue una inversión bastante fuerte para mis auspiciadores y esto es una prueba de lo difícil que es.

El surfista aseguró que sin el apoyo de la empresa privada no hubiera sido posible llevar tantas tablas a los Juegos Olímpicos de París 2024. (Video: Carlos Díaz)

- ¿Cómo sobrellevas el tema de las críticas?

La verdad que fue más el cariño que recibimos, siento que enfocarse en lo negativo no suma nada. Me quedo con cómo la gente vivió la competencia y cómo daban todo por que me vaya bien, no hay un sentimiento más lindo que ese. Tener a personas creyendo en ti y apoyándote no tiene precio. A las críticas que puedan haber, todo ese cariño las deja en nada. El amor es más fuerte que el odio y eso es lo más bonito de todo.

- Has hablado del reclamo que se ha hecho y si bien no te has involucrado, ¿guardas la esperanzas de que lo acepten y cambien el fallo a tu favor?

No. Si es que pasa, bienvenido sea pero me encantaría que lo hubieran revisado en ese momento y que no hubieran cometido ese error. No gano nada pensando en lo que podría haber pasado, solo me queda seguir para adelante y concentrarme en lo que se viene.

El surfista prefirió no entrar en detalles sobre el reclamo que viene realizando la Federación peruana de tabla. (Video: Carlos Díaz)

- ¿Qué me dices de la ilusión que hay por los Juegos Panamericanos de Lima 2027, sientes que es una revancha por lo conseguido en 2019?

No lo veo como una revancha, porque ya pasó bastante tiempo. Estoy agradecido de Lima 2019 por todo lo que aprendí, quizás no pude lidiar muy bien con la presión en ese entonces y eso me quedó como lección. Siento que esta es una nueva oportunidad y quiero aprovecharla al máximo, la verdad estoy muy emocionado por lo que se viene. Espero llegar mejor preparado de lo que llegué la edición pasada, va a ser increíble competir en casa.

- ¿Cuándo vuelves a competir?

La siguiente que se viene es el Panamericano de Tabla aquí en Punta Rocas. Va a ser bonito estar con toda la delegación peruana y de hecho van a ser unos buenos preparativos para lo que será los Juegos Panamericanos de Lima 2027, entonces estoy muy emocionado por ese campeonato. Después, a finales de año hay más torneos, pero ahora estoy con la mentalidad en ese.