Antonio Rizola dirigirá en el Sudamericano Sub 19 de vóley: las cinco jugadoras sub 17 que subirán de categoría para competencia en Brasil

Antonio Rizola promovió a 5 jugadoras sub 17 al equipo que competirá en el Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: Volleyball World

Finalizó con mucho éxito el Mundial Sub 17 de vóley en Lima y rápidamente Antonio Rizola ya tiene en la mira otro desafío con el buzo del Perú. Ahora, el entrenador brasileño peleará por la gloria en el Campeonato Sudamericano Sub 19 2024, que tendrá lugar la próxima semana en su país natal. En ese sentido, el experimentado DT tomó una vital decisión al respecto.

Tras el buen papel que tuvo la escuadra ‘bicolor’ en la cita mundialista en el Coliseo Eduardo Dibós, el seleccionador nacional dispuso que cinco jugadoras de este prometedor grupo juvenil sean promovidas a la sub 19 para la expectante competencia de mayor categoría en el que el país buscará una nueva clasificación a la Copa del Mundo.

Esto ya lo había decidido el estratega días atrás, al ver óptimos desempeños de distintas voleibolistas que permitió que el Perú se posicione en el Top 6 mundial en la sub 17. Sin embargo, Rizola no había confirmado los nombres hasta recién el último día de la competencia, después del partido contra Brasil por el quinto lugar.

Ya en declaraciones a los medios de comunicación, el seleccionador nacional reveló que la capitana Ariana Vásquez y sus compañeras Gianella Chanca, Camila Monge, Alexa Vega Centeno, Paola Moreano subirán de categoría y serán las cinco sub 17 que disputarán el Sudamericano Sub 19, del 28 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de Araguari, Brasil.

El entrenador de las 'matadorcitas' valoró el puesto en el Mundial Sub 17 y se mostró preocupado por la dolencia de su capitana. (Movistar Deportes)

Sin embargo, existen dudas sobre la participación de Vásquez en el mencionado torneo. La atacante nacida en Iquitos no pudo terminar el último choque contra Brasil por el Mundial Sub 17, debido a un golpe que sufrió en el codo. Ella se someterá a una resonancia este lunes para conocer si podrá viajar con el resto de la delegación.

Liana Torres, la mejor líbero sub 17 no fue selecta para el Sudamericano Sub 19

Entre las elegidas por Rizola, sorprende la ausencia de Liana Torres, que tuvo un rendimiento extraordinario en el Mundial Sub 17. La líbero nacional destacó en las estadísticas defensivas y se consagró como la mejor en su puesto, al acumular 159 defensas, números incomparables con los de cualquier otra líbero del campeonato.

A pesar de ello, el entrenador brasileño no la incluyó en este grupo que subirá de categoría para el Sudamericano Sub 19. Todo indica que el DT ya tiene bien cubierta esa posición para el desafío en Brasil, por lo que Liana tendrá que esperar por otra oportunidad en el futuro. Ya demostró que le sobran condiciones.