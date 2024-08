El sentido mensaje de Luis Advíncula tras ser expulsado en eliminación de Boca Juniors de Copa Sudamericana 2024

Luis Advíncula publicó duro mensaje tras expulsión con Boca Juniors por Copa Sudamericana - Créditos: Composición Infobae

Boca Juniors cayó por penales ante Cruzeiro y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2024. Por su parte, Luis Advíncula protagonizó un duro momento al irse expulsado a los 20 segundos de haber iniciado el decisivo encuentro en Brasil.

El defensor nacional vio la tarjeta roja de manera directa tras una fuerte falta contra un rival, motivo por el cual, el árbitro Wilmar Roldán tomó la decisión de echarlo. Un día después de lo sucedido, el ‘Rayo’ se pronunció a través de una historia en su cuenta personal de Instagram.

Advíncula compartió una imagen de una frase que representa la situación en la que se encuentra luego de dejar a su equipo con un jugador menos: “No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran”, se puede leer en un inicio.

Posterior a ello, se agrega lo siguiente: “Sigo aquí, de pie dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo”. Asimismo, debajo de la imagen, el también jugador de la selección peruana dejó un mensaje de agradecimiento para todos los hinchas por el apoyo que recibió en las últimas horas. “Esto sigue. Gracias a los que están por el apoyo”, finalizó.

Luis Advíncula compartió sentido mensaje tras ser expulsado - Créditos: Instagram

Cabe resaltar que, pese a los reclamos del cuadro argentino, el juez principal del compromiso no cambió su decisión. Es por esto que, ‘Lucho’ se retiró de la cancha en medio de un desagarrador llanto y nadie pudo consolarlo. Dicha imagen conmovió a muchos.

¿Qué dijo el DT de Boca Juniors sobre la expulsión?

Finalizado el duelo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, el técnico Diego Martínez no dudó en respaldar a Luis Advíncula tras la polémica jugada que lo sacó del partido. Además, reveló cómo se encontraba el futbolista anímicamente.

“Luis estaba destrozado, muy triste. Lo único que hay que hacer es abrazarlo y acompañarlo, porque lo necesitamos con la fuerza que tiene. Mira lo que es el fútbol que a dos de nuestros mejores futbolistas les tocó vivir lo que les pasó. A partir de mañana van a trabajar, van a pensar en lo que viene y sin dudas harán lo mismo y nos seguirán dando todo lo que nos dieron este año”, señaló el DT durante conferencia de prensa.

Martínez no fue el único que le mostró su respaldo al futbolista de 34 años, ya que la hinchada del ‘xeneize’ también se solidarizó con él, llegando hasta las inmediaciones del hotel de concentración para apoyarlo.

La expulsión más rápida de Conmebol

Luego de ver la cartulina roja a los 20 segundos de juego, Luis Advíncula se convirtió en el futbolista que más rápido se ha ido expulsado en la historia de los torneos Conmebol. Hasta el momento, el récord lo tenía el colombiano Alejandro Bernal, quien salió del terreno de juego a los 27 segundos en el empate 2-2 entre Atlético Nacional de Medellín y Nacional de Montevideo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2014, esto a raíz de una infracción sobre el uruguayo Maximiliano Calzada.

El récord de la expulsión más rápida en la historia lo tiene el inglés Lee Todd, quien se fue expulsado a los 2 segundos en el duelo entre Cross Farm Park Celtic y Taunton East Reach Wanderers por el ascenso de Escocia. ¿La razón? Insultó al árbitro.