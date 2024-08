Pedro García pidió a jugador de Alianza Lima para la selección peruana: “Me dirán que me apuro, ¿pero qué nos quita probar?”

El periodista se refirió a un futbolista que ha destacado en los últimos partidos del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Horacio Zimmermann)

La selección peruana no viene atravesando un buen momento. Y es que en la Copa América 2024 se despidió en fase de grupos y en las actuales Eliminatorias Sudamericanas se ubica en el último lugar. Esto ha generado que haya más dudas que certezas en cuanto a lo que la ‘bicolor’ pueda ofrecer más adelante, de ahí que muchos hayan pensado en nuevos futbolistas para llevar a cabo el recambio generacional. En ese sentido, Pedro García pidió a un jugador de Alianza Lima para el combinado patrio y lo llenó de elogios.

Sucede que el conjunto ‘blanquiazul’ venció en condición de local por 3-0 a Cienciano en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura. Pero más allá de este resultado positivo, la gran atracción fue Catriel Cabellos, quien se portó con dos goles y colaboró de gran manera con el marcador.

“Alianza superó su problema de gol y ganó con contundencia. Además, con un doblete de Catriel que jugó muy bien, en una posición que no es la de siempre, que para mí, el nivel que mostró es de selección. No por el doblete, sino porque viene jugando bien y lo rubricó con un doblete”, fueron las primeras palabras del periodista en el programa ‘Doble Punta’ de YouTube.

Catriel Cabellos se ha convertido en un futbolista importante en Alianza Lima a sus 20 años. - créditos: Difusión

De la misma manera, Pedro García hizo hincapié en que Catriel Cabellos es un jugador necesario para la selección peruana por el duro presente que tiene y a poco de encarar el reinicio de las Eliminatorias 2026.

“Me van a decir ‘no te apures con Catriel’. Sí estoy apurado porque la selección está apurada por encontrar soluciones en este momento. ¿Cómo no va a estar apurada si Fossati le dio a Cueva la posibilidad de rehacerse? Es por un tema de apuro, ‘y los que estén bien, que jueguen nomás’”, precisó.

Ahí fue cuando el reportero de Movistar Deportes expuso el motivo por el cual el joven mediocampista debería integrar la próxima lista de Jorge Fossati para la ‘bicolor’.

“‘Que lo ideal es que haya un proceso de crecimiento’. Sí, eso es lo ideal, pero no estamos en un mundo así sino en uno irreal. Y necesitamos que los que parecen ser buenos, entren a jugar. ¿Qué nos quita probar?”, cuestionó.

Catriel Cabellos disputó 6 partidos de la Copa Libertadores 2024 con Alianza Lima. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Catriel Cabellos en Alianza Lima

Catriel Cabellos arribó a Alianza Lima para esta campaña a modo de cesión por un año desde Racing Club. Y a pesar de solo tener 20 años, encajaba en el perfil que buscaba la nueva dirigencia: físico, adaptable al fútbol moderno y joven.

Esto le permitió hacerse con un espacio en el once titular para el técnico Alejandro Restrepo. Justamente, tuvo un arranque positivo y se convirtió en un arma letal, logrando convertir algunos goles importantes (y de media distancia como ante César Vallejo).

Luego tuvo un bajón en su rendimiento y dejó de tener tanta influencia en la ofensiva, aunque aportó en la faceta del equilibrio con su buena capacidad para el ida y vuelta.

Con la llegada de Mariano Soso, el nacido en Buenos Aires recuperó el protagonismo. El partido clave fue ante Cienciano, donde si bien no fue titular, ingresó por Franco Zanelatto y se portó con dos goles. En esa línea, Pedro García valoró su contribución pese a desempeñarse en una posición en la que no jugaba hacía un tiempo (lateral-marcador derecho).

“Catriel fue solución de gol y de buen rendimiento. El recorrido dámelo, pero la producción queda en 2 goles, en que abrió el partido, que se movió bien por la derecha, irrumpió una posición que no es la suya y rindió”, sostuvo.

El volante marcó doblete frente a los cusqueños en Matute. (Video: L1 Max)

Catriel Cabellos y su etapa en selección peruana

Catriel Cabellos ha sido convocado para integrar la selección peruana en menores: sub 17, sub 20 y sub 23. Incluso estuvo en una lista amplia de Jorge Fossati para la Copa América 2024, aunque no fue incluido.