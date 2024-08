Nuevo DT de César Vallejo se pronunció con firmeza en torno a Christian Cueva y Paolo Guerrero: “Este club necesita tranquilidad y paz”

Técnico de César Vallejo se refirió a la posible llegada de Christian Cueva al club. Willax

Se viven días convulsos en César Vallejo, luego de la renuncia del DT Guillermo Salas, ante el posible fichaje de Christian Cueva, el cual no terminó concretándose. A ello se le suma la situación de Paolo Guerrero, quien al inicio del Torneo Clausura, tomó al decisión de no jugar más en el club y se encuentra negociando su rescisión de contrato.

Luis ‘Manzanita’ Hernández, quien asumió la dirección técnica del equipo hasta el final de temporada, fue consultado respecto a esta situación. En primer lugar le preguntaron su opinión respecto a la decisión de ‘Chicho’ de dar un paso al costado por sus diferencias con ‘Aladino’.

“Es un tema del cual estoy completamente ajeno. He llegado al primer equipo y no están ‘Chicho’ ni Cueva, así que no tengo ningún comentario particular de la situación”, declaró.

Guillermo Salas no logró reconducir a César Vallejo en la Liga 1 y está en zona de descenso. - créditos: UCV Fútbol

Además, el DT ‘poeta’ expresó su máximo respeto por ‘Memo’ Salas y el popular ‘Cuevita’, debido a que compartió cancha con los dos. No obstante, afirmó que su principal compromiso está con el actual plantel de futbolista y desea no decir algo que pueda incomodarlos u ofenderlos:

“Lo que sí, respeto mucho a ‘Chicho’ porque hemos sido compañeros. Respeto mucho a Cueva, porque lo he enfrentado muchas veces, nos hemos saludado siempre con cariño y es un jugador que clasificó al Mundial, pero también respeto mucho a los jugadores que están en este momento”, añadió.

Posteriormente, le consultaron respecto a la situación de Paolo Guerrero, quien se encuentra entrenando individualmente en Brasil, pero todavía es jugador de la institución: “He llegado acá y Paolo no está. La anterior y esta son preguntas que se le tiene que hacer a Richard Acuña”, fue su respuesta.

Paolo Guerrero se encuentra involucrado en un lío con César Vallejo desde el 14 de julio.

Ante las incesantes preguntas, ‘Manzanita’ Hernández dejó en claro que no emitiría ningún juicio de valor, ya que, además de no tener conocimiento al respecto, prefiere salvaguardar la estabilidad en el club:

“Prefiero no dar una opinión, estando un grupo sólido y evitar que un comentario mío, que la verdad no he pensado en nada, pueda alterar la tranquilidad que este club necesita. Este club necesita tranquilidad, paz, perfil bajo y concentrarse solo en jugar”, finalizó.

La carrera de<i> </i>‘Manzanita’ Hernández

Luis ‘Manzanita’ Hernández fue un futbolista peruano que desarrolló una extensa carrera desde finales de los 90 hasta el 2017. En su etapa como jugador pasó por Alianza Lima (1998-2002 y 2006), Coronel Bolognesi (2003-2005 y 2006), Universitario de Deportes (2006 y 2010), Universidad César Vallejo (2008), CNI (2010), Deportivo Cobresol (2011), Sport Huancayo (2012-2013), Melgar (2014-2015), Cienciano (2016) y Sport Boys (2017).

Su trayectoria como entrenador comenzó en 2018 en Sport Boys, como DT del equipo de reservas, aunque tuvo un breve interinato de 6 partidos entre la salida de Mario Viera y Wilmar Valencia, en los que obtuvo una victoria, dos empates y tres derrotas. En 2021 llegó a las filas de César Vallejo, primero como DT del Sub 18 y luego del equipo de reservas.

César Vallejo anunció que Luis 'Manzanita' Hernández será el DT hasta final de temporada

La actualidad de César Vallejo

César Vallejo pasa por un momento complicado. Pese a ser uno de los grandes animadores del mercado de fichajes, armando un plantel con mucha experiencia, los resultados le vienen siendo adversos, al punto de encontrarse actualmente en zona de descenso, al ubicarse en el 16° puesto con 23 puntos, los mismos que Deportivo Garcilaso, UTC y Alianza Atlético, aunque con una peor diferencia de gol.

Su arranque en el Torneo Clausura viene siendo pésimo, ya que en seis jornadas obtuvieron una victoria y cinco derrotas, las más duras fueron la goleada 5-2 en su visita a Melgar, o el 2-0 en Trujillo ante un rival directo como Garcilaso.