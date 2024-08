La irónica respuesta de Paolo Guerrero a broma de Jorge Fossati de llevarlo a Universitario: “Me va a dar mucho frío”

Jorge Fossati bromeó con Paolo Guerrero y la posibilidad de llevarlo a Universitario de Deportes (L1 Max)

Paolo Guerrero sigue sin encontrar club. A la par que trabaja en su desvinculación de César Vallejo, el delantero está en la búsqueda de un nuevo equipo que requiera de sus servicios. En las últimas semanas sonó fuertemente la posibilidad de Banfield de Argentina, aunque no se llegó a concretar, mientras que en Alianza Lima, su gerente deportivo Bruno Marioni dejó en claro que no intentarán nada mientras permanezca ligado a los ‘poetas’.

Esta situación tiene en pendiente a Jorge Fossati, quien lo tiene en sus planes de cara a los próximos partidos por Eliminatorias Sudamericanas, los cuales serán el viernes 6 y martes 10 de septiembre contra Colombia en Lima y Ecuador de visita respectivamente. A menos de un mes de estos importantes cotejos, el DT de la selección peruana se encuentra preocupado con que su capitán llegue sin ritmo de competencia.

Para supervisar que todo vaya en buen rumbo, el ‘Nono’ reveló que se mantiene en constante comunicación con el atacante de 40 años, quien ya dejó Trujillo y se encuentra en Brasil:

“Sé que Paolo está entrenando y manteniéndose solo, en Brasil. En estos últimos días tuvo comunicación con nuestro preparador físico para coordinar algunos puntos con el profesional que está a su cargo”, declaró a Liga 1 Max.

Jorge Fossati forjó una gran relación con Paolo Guerrero en la selección peruana. - Crédito: FPF

Incluso dejó entrever que si el ‘Depredador’ no arregla su situación, podría dejarlo fuera de la convocatoria. No obstante, también reafirmó su admiración por la capacidad de seguir compitiendo a una avanzada edad:

“No me animo a decir si será convocado, hoy está más para no que para sí, pero siempre tengo la esperanza de que mañana cambie esta situación. Paolo tiene un físico privilegiado y muy bien cuidado, no es fácil llegar a los 40 años y meterte a una cancha sin pasar vergüenza”, comentó.

La broma de Jorge Fossati a Paolo Guerrero

Fossati, con el humor que lo caracteriza, reveló que bromeó con Paolo Guerrero sobre la posibilidad de hablar con Jean Ferrari para llevarlo a Universitario de Deportes, a lo que este contestó de forma irónica:

“Sé que es muy hincha de Alianza Lima, incluso bromeo mucho con él al punto de decirle que hablaré con Jean Ferrari para llevarlo a Universitario y él me dice ‘no ‘profe’, allá me va a dar mucho frío, yo soy Alianza’. Ojalá mejore esta situación porque cada día que pasa me da menos posibilidades de tenerlo, tomando en cuenta que las Clasificatorias son ahora, en setiembre”, expresó.

Jorge Fossati contento por el momento de Diego Romero

Otro futbolista por el que Jorge Fossati apostó pese a su poca continuidad fue Diego Romero, a quien llevó a la Copa América pese a no haber disputado ningún partido oficial con Universitario en el año. Por este motivo, se siente contento del buen momento del joven guardameta, quien aprovechó su oportunidad tras la lesión de Sebastián Britos:

“Lo traje en marzo sin jugar un partido en su club, luego lo traje en junio sin jugar un partido, y uno lo ve y parece que llevara 100 partidos encima. No crean que su tema me tenía preocupado porque sin jugar en su equipo ya se me complicaba pero, de alguna manera, eso contribuyó para que él siga trabajando y siga teniendo la confianza en estos últimos partidos tras la lesión de Britos. Es uno de los arqueros de la selección, sin ninguna duda, y puedo asegurar que Perú tiene arquero para rato”, expresó.