El rotundo comentario de Jorge Fossati con respecto a Christian Cueva: “Nunca ha sido un ejemplo de profesional”

Fossati confía en Cueva a pesar de su atribulado comportamiento. - Crédito: FPF

Como es habitual, Jorge Fossati está realizando una ronda de medios para hablar acerca de la selección peruana a pocas semanas del reinicio de las Eliminatorias Norteamérica 2026. Los cruces que pueden determinar parte del destino de la Blanquirroja son contra Colombia y Ecuador.

Si bien el nivel de los próximos oponentes forma parte de la agenda de cuestionamientos de los periodistas, existe un tema que no puede escaparse: la situación atípica que atraviesa Christian Cueva, el ‘10′ de Perú que aún cuenta con la validación del entrenador.

Jorge Fossati apostó por Christian Cueva convocándolo a la Copa América 2024. - Crédito: FPF

Enterado de sus constantes salidas nocturnas, donde además consume bebidas alcohólicas y se entrega al tabaco, Jorge Fossati se mostró nuevamente preocupado por la actualidad del mediocentro nacional, de quien tiene un concepto positivo como ser humano, pero todo lo contrario como imagen a seguir.

“No ha sido nunca un ejemplo de profesional”, partió diciendo con su clásico tono de voz aletargada en una entrevista a radio Redonda de Ecuador. “Creo que lo hemos ayudado bastante en cambiar mucho”, apuntó.

El técnico evitó las polémicas y resto importancia a lo ocurrido. (Video: Federación Peruana de Fútbol)

“Ahora, sí, de un mal profesional, quieren hacer un monje, ya eso es un tema de quien busca la noticia llamativa. Yo con Christian no tengo ningún problema”, puntualizó el seleccionador de Perú.

Anteriormente, Fossati había compartido su sensación de incomodidad por la manera en cómo Cueva descuida su estado físico y los mejores años de su vida deportiva: “Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él”.

Jorge Fossati bromeó con Christian Cueva sobre su recuperación en la Videna. Crédito: FPF

Cueva, futuro difuso

A lo largo de las últimas semanas, la ficha de Christian Cueva estuvo en las oficinas de varios clubes de Perú. Inicialmente se hablaba de una posible llegada a Cienciano, a partir de una fotografía con el administrador del club, pero nunca se materializó algún movimiento.

En esas, se conoció que la Universidad César Vallejo estaba dispuesta a presentarle una propuesta formal por lo que resta del curso 2024. En un principio, las autoridades deportivas y el propio ‘10′ estuvieron de acuerdo; es más, se esperaba que pronto se reportara en la Villa Poeta para iniciar con los entrenamientos, pero el entrenador Guillermo Salas mostró su rechazo y terminó dando un paso al costado en la dirección técnica.

Christian Cueva no halla estabilidad en Perú. - Crédito: Getty Images

“Ellos son dueños del club y pueden hacer lo que quieran con el club, nosotros no estamos de acuerdo con algunas cosas y listo. Si no se dan las condiciones necesarias para trabajar, no hay nada más que hacer”, reconoció el agente de ‘Chicho’.

Tras ese quiebre, de repente, hubo una marcha atrás en la intención de cerrar la negociación con Cueva. También hubo otros argumentos como la negativa de una buena parte del plantel que no ve con buenos ojos el arribo del hábil mediocentro al Mansiche.

Así, Christian Cueva, aparentemente, vuelve a quedar en el aire a pocos días de la nueva convocatoria de la Bicolor con miras a las Eliminatorias Norteamérica 2026. De no enrolarse a una escuadra próximamente, verá los partidos venideros por televisión. “En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”, afirmó Fossati.

El técnico de la selección peruana opinó sobre las recientes polémicas del volante y si lo seguirá convocando. (Video: Movistar Deportes)