Fabián Bustos explotó contra arbitraje del Universitario vs. Sport Huancayo por gol anulado a Williams Riveros: “No sé si reírme”

Fabián Bustos expresó su disconformidad por el gol anulado a Williams Riveros en el Universitario vs Sport Huancayo (Ovación)

Universitario de Deportes empató 1-1 en su visita a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024, resultado que impidió a los ‘cremas’ tomar el primer lugar del torneo. Una de las jugadas más polémicas del encuentro fue el gol anulado a Williams Riveros, apenas a los 3 minutos, debido a que, José Rivera, quien se encontraba en posición adelantada, tocó el balón previo al remate del paraguayo.

Fabián Bustos expresó su molestia con la decisión del VAR, señalando que, de haberse considerado la posición adelantada, también se debió cobrar penal, puesto que la caída del ‘Tunche’ fue producto de un agarrón de Diego Minaya:

“Viéndolo con más tranquilidad es un gol legítimo o un penal. Si es ‘offside’ del ‘Tunche’, debió ser penal porque el rival lo empuja y lo tira para abajo. Todos vimos lo que pasó, es un córner, creo que le terminan cobrando ‘off side’ a Rivera, pero antes del ‘off side’ hay un penal clarísimo a Rivera, yo no sé si reírme la verdad, porque miro todos los partidos, entonces: se cobra el gol y van a revisar ¿Por qué el ‘Tunche’ quedó en posición adelantada? Porque el rival que está detrás de él lo tira al piso”, declaró en conferencia de prensa.

El tanto de Williams Riveros fue anulado por posición adelantada de José Rivera. (Video: Liga 1 Max)

La autocrítica de Fabián Bustos

El DT argentino no solo se quedó con el tanto anulado a Riveros, sino que también realizó una autocrítica, debido a la amonestación que recibió por sus protestas contra el arbitraje: “Culpa mía por protestar, eso no está bien, hay cosas que uno tiene que seguir mejorando y esa es mi autocrítica”, indicó.

Asimismo, dedicó unas palabras a analizar el encuentro, reconociendo que estuvo peleado y que cualquiera de los dos pudo llevarse la victoria, por lo que considera un resultado justo:

“Por momentos ellos manejaron la pelota, tuvieron situaciones claras, nosotros también. Con los cambios, empezamos a tener más volumen de juego, y justo nos hacen el gol, que nos obliga a tomar muchos más riesgos. Es muy difícil la altura, y entrar en un partido que está complicado, intenso, había un doble esfuerzo que hacer, ya que teníamos que recuperar la pelota y crear situaciones de gol. Siento que el esfuerzo de los jugadores fue muy importante y positivo”, finalizó.

Empate 1-1 en la ciudad de Huancayo por la jornada 6 del segundo torneo del año. (Video: Liga 1 Max)

La versión del ‘Tunche’ Rivera

José Rivera se pronunció respecto a la jugada polémica. El popular ‘Tunche’ negó que haya tocado la pelota previo al remate de Williams Riveros y afirmó que sintió el agarrón por parte del defensor de Sport Huancayo. Sin embargo, prefirió no hacer énfasis en ese detalle, sino en aceptar el resultado y prepararse para lo que viene:

“Antes de que me toque, si es que me toca, supuestamente como dicen, revisen el jalón que yo les digo. Pero ya está, el partido se dio así, es 1-1. Por más que fue o no fue penal, fue ‘off side’ o no fue, creo que ya está. De nada me sirve decir que revisen o que el árbitro. Hay muchos factores en los que se pone a pensar uno, si bien afuera dicen que no fue el mejor resultado, pero hay muchas cosas que, no quiero decir una por una, pero ustedes (los periodistas) se tienen que dar cuenta. No sé si sea justo o no, tanto para ellos o para nosotros, nos toca seguir”, expresó.