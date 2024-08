Óscar Del Portal desmintió versión de Comisión Disciplinaria sobre no castigar a Universitario y Melgar: “Confabula con la corrupción”

El periodista deportivo afirmó que pudo haber castigo contra Universitario y Melgar. (Estudio Fútbol)

La Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra bajo la lluvia de críticas. Y es que pese a que ha pasado más de una semana, no ha presentado la sanción contra los futbolistas que protagonizaron una batalla campal en Universitario vs Melgar en duelo válido por Liga 1.

El presidente de dicha organización, Miguel Grau, salió al frente y explicó por qué no lo ha hecho hasta el momento en diálogo con ‘Mano a Mano’. Además, reveló que hubo contradicciones en los reportes presentados por el árbitro y delegado, y afirmó que no podía tomar medidas mientras no se aclare.

“Si los informes hubiesen tenido congruencia, el mismo día lunes hubiésemos iniciado proceso sancionatorio. Dense cuenta que la Comisión no está atrasada, está caminando de acuerdo al procedimiento, tal vez la sanción si está demorada, uno o dos días, pero no es responsabilidad de la Comisión”, expresó.

El argumento de Grau no ha dejado contento a muchos, como es el caso del periodista Óscar Del Portal, quien lo desmintió en una reciente edición del programa de Youtube, ‘Estudio Fútbol’. El también conductor de televisión manifestó que la CD sí pudo castigar a los implicados en la brutal pelea en Arequipa.

“Eso es mentira, porque el reglamento también estipula que puede actuar de oficio. ¿Qué significa eso? Que viendo los videos y de forma complementaria puede utilizar el informe del árbitro. Si el informe del árbitro no le parece correcto, no se toma en cuenta, y puede tomar una decisión”, inició.

Del Portal puntualizó que la Comisión Disciplinaria tenía postetad, en base a los videos, de sancionar de manera preventiva. “No jugaban el fin de semana pasado por decisión de la Comisión y esta semana resolvían”. Por esa razón, arremetió contra Grau. “Lo que hace este señor es lavarse la manos y utilizar el derecho para excusarse de sus obligaciones. Un desastre”.

“Confabula con la corrupción”

El panelista de ‘Fútbol en América’ aseguró que el presidente Miguel Grau no tomó medidas contra la ‘U’ y Melgar por falta de conocimiento, sino para favorecer. “No creo que sea incapacidad, porque si alguien es incapaz para cumplir un cargo, se cambia, pero el señor Grau no lo es. Simplemente está direccionado”.

“Incapacidad sería que no pueda resolver amparándose en el derecho. Acá hay viveza para tratar de aprovecharse de las normas para no ser justos y direccionar cualquier sanción. Utilizan el derecho para direccionar cualquier sanción y confabular con la corrupción que existe en el deporte. Acá es conveniencia, todo está dirigido. Eso es peor”. finalizó.

