Christofer Gonzales dejó polémico comentario tras críticas por dejar Universitario: “Sporting Cristal no se caracteriza por hablar”

Christofer Gonzales afirmó que Sporting Cristal no se caracteriza por salir a hablar, al ser consultado por las críticas recibidas tras su salida de Universitario (Ovación)

El fichaje de Christofer Gonzales por Sporting Cristal fue uno de los más controversiales del mercado de pases en el fútbol peruano, debido a que sale libre de Universitario de Deportes, club que lo había contratado a inicios de año como uno de los jales estrellas para su centenario, pero en el que no rindió como se esperaba y terminó relegado al banco de suplentes, fuera de la consideración del técnico Fabián Bustos.

Su anticipada salida de la ‘U’, institución con la que firmó por tres temporadas y en la que tenía uno de los salarios más elevados del plantel, le valió muchas críticas al popular ‘Canchita’, la mayoría por parte de hinchas ‘cremas’.

Al ser consultado por esta situación, el mediocampista de 31 años confesó darle poca importancia e incluso dejó una polémica frase al afirmar que en el conjunto rimense no acostumbran entrar al juego de las declaraciones:

“Estoy muy feliz de volver y me siento muy entusiasmado por jugar. Respecto a las críticas, hoy en día no tengo que hablar nada, estoy muy enfocado en lo que es Sporting Cristal. Cristal no se caracteriza por estar hablando ni nada, así que, hoy estoy aquí en el club, muy feliz, estoy muy emocionado y lo único que quiero es jugar y disfrutar”, declaró.

En su segunda etapa en Universitario, Christofer Gonzáles disputó 15 partidos y no registró goles ni asistencias

Estas palabras fueron controversiales, debido a que muchas las tomaron como una indirecta a Universitario, debido a que en las últimas semanas su administrador Jean Ferrari, se vio envuelto en varias polémicas, especialmente por sus declaraciones a la prensa respecto a Alianza Lima.

“El Clausura no es una revancha”

Pese al mal rendimiento mostrado con camiseta de Universitario en el Torneo Apertura, para ‘Canchita’ Gonzáles el mostrar una cara diferente en el Clausura con Sporting Cristal no significaría una revancha, ya que su único objetivo es disfrutar del juego: “No lo veo como una revancha, he venido acá a jugar, a sentirme feliz, a disfrutar, y dentro de todo, cuando disfrutas todo fluye”, expresó.

Además, confesó sentirse satisfecho por lo mostrado el equipo en la reciente goleada ‘celeste’ 4-0 sobre Carlos A. Mannucci, por lo que no ve las horas de sumarse al plantel y ponerse a las órdenes del DT Guillermo Farré.

“El equipo me ha dejado muy buenas sensaciones, es un buen plantel y muy buen grupo humano que es lo más importante. Tengo que ponerme a punto la semana que viene, tengo muchas ganas de sumar minutos”, indicó.

Christofer Gonzales fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal

Finalmente, expresó su cariño y agradecimiento por los hinchas y trabajadores ‘cerveceros’: “Estoy agradecido por el cariño de toda la gente de Sporting Cristal, desde el día uno que llegué al club me recibieron muy bien. Todo dependía de mí, en base a mucho trabajo, sacrificio, profesionalismo, disciplina y amor por esta camiseta”, concluyó.

El encaje de Christofer Gonzales en Sporting Cristal

Christofer Gonzales llega a Sporting Cristal con una consigna muy clara: cubrir el hueco dejado por Yoshimar Yotún, quien era pieza fundamental en el mediocampo ‘celeste’ hasta que una grave lesión en la rodilla, sufrida en abril durante la derrota 2-1 ante César Vallejo en Trujillo, lo dejó fuera de las canchas toda la temporada.

Tras la baja de ‘Yoshi’, tanto Enderson Moreira como Guillermo Farré probaron con Jostin Alarcón y Leandro Sosa, pero ninguno convenció del todo. Por ello el fichaje de ‘Canchita’ cae como anillo al dedo. Ahora solo esperan que muestre un nivel similar al ofrecido en su primera etapa en La Florida entre 2019 y 2022, en la llegó a ser uno de los mejores jugadores de la Liga 1, aportando 33 goles y 18 asistencias en 97 partidos.