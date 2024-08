Alonso Correa y las polémicas calificaciones de los jueces que impidieron su clasificación a la final de surf de París 2024

Polémica puntuación para Alonso Correa en semifinales de surf de los Juegos Olímpicos París 2024.

Alonso Correa tuvo un espléndido desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024. El peruano se colocó entre los cuatro mejores de esta prestigiosa cita multideportiva y estuvo muy cerca de la gloria en Teahupo’o, Tahití. Desafortunadamente, en la semifinal contra el francés Kauli Vaast la suerte no estuvo de su lada y la calificación de los jueces tampoco. De hecho, los puntajes que obtuvo a nivel personal durante la disputa causaron polémica en redes sociales.

A lo largo de la competencia, el representante nacional había logrado muy buenas actuaciones. Dejó en el camino a algunos favoritos a subirse al podio de la disciplina y a todo pulso llegó a las ‘semis’. Con toda la motivación, afrontó esta etapa buscando la oportunidad de pelear por la medalla de oro. No obstante, el resultado final no fue el que deseó.

Correa protagonizó un duro duelo con Vaast en Tahití. Las condiciones no fueron favorables para ninguno de los dos, pero el surfista local supo sacar ventaja en la tarjeta de los jueces. Su mejor ola fue calificada con 5.83, tras desenvolverse muy bien y conseguir un tubo. Después intentó una maniobra similar y, a pesar de que terminó cayendo en el cierre de la misma, obtuvo 5.13 puntos.

Por su parte, el peruano se había desenvuelto bastante bien en Teahupo’o y aunque logró un lindo tubo, su puntuación fue ligeramente menor a la de su oponente (5.67). Después, hizo un gran trabajo con una ola complicada, sin caerse y protagonizando un quiebre espléndido. Lamentablemente, solo un juez le calificó con 5 puntos y la mayoría coincidió con solo 3.8 puntos a pesar de haber concretado de manera óptima.

Puntuaciones de Alonso Correa en las semifinales de surf por Juegos Olímpicos París 2024.

Tras esa baja nota del jurado, Alonso Correa esperó por una ola milagrosa en los últimos minutos del ‘heat’ para intentar remontar pero nunca llegó, pero nunca llegó. El peruano quedó a 1.36 puntos de igualar a su contendiente, tras sumar un total de 9.60 puntos. Vaast, por su parte, sumó 10.96 puntos para acceder a la lucha por la medalla de oro.

Estos ‘scores’ de los jueces causaron indignación en las redes sociales, especialmente por la calificación de 3.93 a su séptimo intento del ‘heat’. Diversos usuarios y periodistas del medio local consideraron esa puntuación como injusta, ya que el tablista nacional había conseguido una maniobra limpia y estética. Incluso, la palabra “robo” se volvió tendencia.

De todas formas, nada pudo hacer para obtener su boleto a la final. Correa se tuvo que resignar a pelear por la medalla de bronce contra el brasileño Gabriel Medina, quien la semana pasada dejó una postal histórica de los Juegos Olímpicos después de una muy buena ola en las rondas anteriores de la competencia.

La ola de Alonso Correa que fue calificada con 3.93 puntos (Video: Claro Sports)

Neymar y su perspectiva sobre el surf

Una de las estrellas mundiales que se pronunció sobre esta atractiva disciplina en los Juegos Olímpicos fue Neymar. El futbolista brasileño también manifestó su indignación por el desarrollo de esta competencia, luego de que su compatriota Gabriel Medina no tenga la chance de acceder a la final, porque apenas pudo aprovechar una ola en todo su ‘heat’.

“¡Creo que el surf no es un deporte justo!”, escribió ‘Ney’ en X, red social anteriormente conocida como Twitter. Lo cierto es que en el transcurso del evento, han surgido varios contratiempos por las condiciones del mar. No han habido muchas olas buenas por aprovechar y esto afectó a diversos competidores. Precisamente, Alonso Correa sufrió este lunes la falta de olas en Teahupo’o, Tahití y no pudo alcanzar el podio. El representante peruano se quedó con un diploma olímpico, al finalizar en el cuarto puesto.