Diego Elías muestra su lado altruista: un squash al alcance de todos, su apoyo a Kimberly García y el anhelo del oro en los Juegos Olímpicos

Diego Elías se confesó con Infobae Perú: Desde su proyecto para impulsar el squash hasta su anhelo de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2028.

Imagínate destacar en un deporte poco común en tu país. Agrégale que sales campeón en una nación considerada la cuna de la disciplina que practicas. Ahora, por último, imagina que, para lograrlo, venciste a los dueños de casa. Todo eso lo vivió Diego Elías, un atleta peruano que la rompe en squash.

El ‘Puma’, como todos lo conocen, superó a egipcios- todos dentro del top 5 del mundo- en El Cairo y alzó el trofeo de PSA World Championship por primera vez en su carrera.

Elías, de 27 años, se confesó con Infobae Perú. Habló de su hazaña en Egipto, la importancia de su papá en su carrera, su proyecto para masificar el squash, su ilusión de ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2027 y en los Juegos Olímpicos 2028, las críticas contra Kimberly García y más.

Campeón mundial en la cuna del squash

- Ya pasaron tres meses de tu hazaña, pero es imposible no preguntarte, ¿qué sentiste al convertirte en campeón del mundo de squash?

Esa semana, para cualquier squashista, es la más importante del año. En lo personal, me sentí bastante bien, tuve el mejor torneo de mi carrera, le gané a cuatro egipcios de manera consecutiva. En la semifinal le gané al número 1 del mundo, Ali Farag, que no le había ganado como hace cinco años. Fue el mejor partido de mi carrera hasta ahora. En la final, ganarle a Mostafa Asal, el número 3 del mundo, también fue algo increíble. Poder ganar un Mundial en Egipto fue el mejor logro de mi carrera.

- ¿La magnitud de tu logro se incrementa al vencer a egipcios en su propia casa?

Sí, fue algo increíble, ir con mi papá a Egipto y ganarle a todos los egipcios fue algo que no me imaginaba y se siente mucho mejor hacerlo así.

- ¿Qué decían en Egipto cuando levantaste el trofeo de la PSA World Championship?

No escuché muchos comentarios, pero se notaba que nadie lo podría creer. Se notó cuando acabó el partido, cuando gané era un silencio total, nadie lo podía creer, eso me hizo sentir hasta mejor.

- ¿Cómo describirías el hecho de campeonar lejos de tu país?

Es algo muy lindo, ganar y llevar la bandera de Perú, estar en el podio, campeonar cualquier torneo y dejar el Perú en alto es una de las mejores sensaciones de mi vida.

- ¿Qué hiciste con tu trofeo?

Mi papá lo tiene, lo tiene en su casa (risas).

- ¿No sueles guardar algún recuerdo de tus campeonatos?

Mi papá guarda las pelotas. Por ejemplo, la pelota que jugué la final, la tiene mi papá. La raqueta con la que jugué y de repente el polo también.

La 'Pantera' se impuso al egipcio Mostafa Asal y ganó PSA World Championship 2023-24. (PSA World Tour)

El ‘Tigre’ Elías, su papá y su guía en el squash

- Recuerdo que, después del último punto en la final del mundial, te abrazaste con tu papá, ¿qué significa él en tu vida y carrera?

Mi papá ha sido mi entrenador de toda la vida, desde que comencé a jugar, hemos estado viajando juntos para disputar torneos desde hace 15 años, así que es como si fuera su logro. Esa celebración que tuvimos es uno de los momentos más lindos de mi vida.

- Claramente él te inserta en el mundo del squash. ¿En primer momento sentiste alguna presión o tú mismo desarrollaste la pasión por este deporte?

Mi papá fue campeón nacional durante muchos años, desde muy chico lo fui a ver jugar, la verdad que nunca me puso ninguna presión para jugar squash, más bien no me daba mucha bola para que sea yo el que quiera jugar. Desde muy chiquito me encantó el deporte, pero cuando tuve 13 o 14 años fue él quien me dijo, sin ponerme ninguna presión, si quería seguir haciendo el deporte por diversión o si quería tomarlo más en serio. Decidí lo segundo y me comenzó a entrenar.

Diego Elías junto a su padre y entrenador, José Manuel Elías.

Su proyecto para impulsar el squash en Perú

- En tus inicios, ¿era normal para tus amigos que practiques squash?

En mi colegio Carmelitas, muchos chicos practican squash, así que tenía muchos amigos con los cuales jugar. Habían mayores y de mi edad, eso me ayudó mucho. Toda mi vida ha estado alrededor del squash, mis amigos lo sabían, así que no era nada raro para ellos.

- ¿Qué le dirías a los chicos que no cuentan con un círculo nutrido por el squash, pero que quieren practicar este deporte?

El squash es un deporte muy lindo, que a todos les gustaría. Por eso me encantaría, después de mi carrera, tratar de hacer crecer el squash lo más que pueda aquí en el Perú, tratar que hayan más canchas públicas para que más gente pueda probar el deporte, sin ser socio de algún club. Eso es uno de los proyectos que tengo en mente después de retirarme.

Su anhelo de subir al podio en Lima 2027 y Los Ángeles 2028

- Meses atrás se conoció que Lima volverá a albergar unos Juegos Panamericanos, ¿habrá presión doble por tu logro en Lima 2019?

Siempre hay presión, participando y representando al Perú; pero, siento que será al revés, ya lo he vivido, creo que de todas maneras en el 2019 tenía más nervios de los que voy a tener en Lima 2027, ojalá vaya todo bien y pueda darle una medalla de oro más al Perú.

- En 2028, squash formará parte de unos Juegos Olímpicos por primera vez en la historia, ¿qué sensaciones te genera ello?

Es algo muy lindo, va a ser mi primera oportunidad de poder participar de unos Juegos Olímpicos, es un sueño para cualquier deportista, mi objetivo es tratar de darle una medalla a Perú.

Diego Elías obtuvo la medalla de oro en Lima 2019 y buscará repetirlo en Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

Su apoyo a Kimberly García

- ¿Estás siguiendo París 2024?

He seguido un poco los Juegos Olímpicos, de hecho ayer (jueves) vi clasificar a Alonso Correa a la semifinal, fue algo increíble y ojalá pueda seguir avanzando y nos dé una medalla al Perú.

- ¿Qué opinas sobre las críticas que ha recibido Kimberly García tras no lograr su objetivo en París 2024?

Una persona que no es deportista de alto rendimiento no va a entender lo que es la presión o cómo se siente estar en un torneo, y más en un torneo representando al Perú. La presión es todavía muchísimo más. Para mí, ya es un logro que los deportistas estén en París 2024, deben sentirse muy orgullosos de ellos mismos, de participar y dejar todo por el Perú. Diría que todos ellos deberían estar orgullosos de estar ahí y ojalá en otra posibilidad puedan llegar más lejos.

- ¿Duele el doble perder representando a tu país?

No sé si el doble, de hecho es un poco más de presión, creo que todos los deportistas saben que perder por el país, duele un poco más.

El lado ‘B’ de Diego Elías

- ¿Cómo es el día de Diego Elías en Lima?

En los últimos años he estado viniendo muy poco a Lima. Cada vez que vengo es después de un torneo o en mis vacaciones, así que aprovecho para estar con la familia y ver a mis amigos de toda la vida. Las últimas ocho o diez veces que he venido, vengo a pasarla bien más que entrenar.

- ¿Extrañas la comida o ya te acostumbraste a las rigurosas dietas u comidas de otros países?

Ya me acostumbré, pero igual de hecho que la comida peruana es mi favorita, así que cada vez que estoy en cualquier país, trato de encontrar un restaurant peruano para comerme un ceviche.

- ¿El ceviche es tu comida favorita?

Sí.

- ¿Otro plato?

Causa, arroz con mariscos,

- ¿Cocinas?

No, yo no cocino (risas).

- ¿Un hobbie?

Ver películas.

- ¿La última que viste?

¿La última película? Últimamente he estado repitiendo las películas, pero ahorita no se me viene ninguna a la mente (risas).

- La última pregunta Diego, ¿un objetivo personal?

Regresar a ser el número 1. Llegué al número 1 en abril del año pasado, estuve seis semanas en ese puesto, pero me gustaría volver a lograrlo y quedarme más tiempo.