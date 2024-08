“Jean Ferrari no se da cuenta que le hace mal al fútbol”, el lapidario comentario de Bruno Marioni tras polémicas reacciones con Universitario

El director deportivo de Alianza Lima se refirió a los constantes reclamos del administrador de Universitario y lo cuestionó con dureza. (Video: TVPerú Deportes)

En las últimas semanas, desde la disputa del clásico, diversos personajes de Alianza Lima y Universitario de Deportes han salido a pronunciarse por sucesos polémicos, tanto de ese partido como del reciente choque de los ‘cremas’ ante Melgar en Arequipa por la jornada 4 del Torneo Clausura. Sin embargo, Bruno Marioni ha sido el más reciente en alzar la voz y lanzar un lapidario comentario contra Jean Ferrari tras las polémicas reacciones de la ‘U’.

“Vemos que hubo muchas injusticias y que no se han tomado cartas en el asunto. En el comunicado pedimos al presidente del Comité de Disciplina que tome cartas en el asunto”, fueron sus primeras palabras en entrevista para TVPerú Deportes.

De la misma manera, aseguró los sucesos ocurridos en la ‘ciudad blanca’ fueron generados por la delegación ‘merengue’, y que sus directivos no han asumido la responsabilidad. “Ayer vimos incidentes, ocasionados por un club, pero desligándose de eso y tomando acciones que no corresponden, con sus directivos que se justifican sobre situaciones que no corresponden”, señaló.

Justamente, una pelea se desató al término del compromiso entre Universitario y Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, provocando que haya siete expulsados de parte de los dos equipos: Aamet Calderón, Aldo Corzo, Yuriel Celi y Jorge Murrugarra de parte de los primeros; mientras que por el lado de los segundos, Brian Blando, Jefferson Cáceres y Pablo Lavandeira recibieron la tarjeta roja.

Hubo un cruce de declaraciones entre los miembros de los dos elencos por encontrar al que inició toda la bronca, aunque Jean Ferrari salió a defender a los suyos y manifestó que todo empezó por una provocación contra Alex Valera, culpando así de los de Melgar, además de poner énfasis que “vamos a poner las situaciones que han sucedido y lo entregaremos a la Comisión de Disciplina”.

Como consecuencia, Alianza Lima presentó un comunicado en sus redes sociales, en donde pidió total severidad a la hora de poner las sanciones correspondientes.

Bruno Marioni no se detuvo en sus críticas contra Jean Ferrari. En esta ocasión, arremetió contra él debido a que, luego del clásico que se jugó el 26 de julio, el máximo dirigente ‘crema’ expresó que Carlos Zambrano tuvo una dura entrada y a propósito contra el arquero Sebastián Britos mientras cuestionaba la intención de los ‘aliancistas’ de mejorar el sistema. “Que su back central directamente vaya en una jugada a romperle, a fisurarle el peroné a nuestro jugador”, acotó para RPP Deportes.

El directivo argentino calificó estas declaraciones como “graves”. “Es increíble escuchar a directivos denunciando a jugadores, aduciendo que quieren hacerle daño a un colega. Me refiero al caso de Carlos Zambrano, a quien lo acusaron de que quiso romper a otro jugador, eso es grave. Hay que ser responsable con las palabras que se dicen”, comentó.

Ahí fue cuando Bruno Marioni resumió cómo viene siendo el accionar de Jean Ferrari y sus declaraciones en situaciones polémicas.

“Él representa a un club, como yo represento a Alianza Lima. Probablemente él cree que le hace bien a su club, pero no se da cuenta de que le hace mal al fútbol”, sostuvo.

Lo cierto, es que a lo largo de la temporada, tanto Alianza Lima como Universitario han emitido comunicados alusivos a los hecho controversiales en donde los dos están involucrados. En el lado de los ‘victorianos’, la política de fichajes ha sido cuestionada por sus propios hinchas y esto se reflejó en la decisión del funcionario ‘gaucho’, quien puso su cargo a disposición. No obstante, los altos mandos del club lo ratificaron en el cargo. En cambio, la ‘U’ cuenta con el factor a favor de haber ganado el Apertura y busca el título nacional en su centenario. Sin duda, una intensa disputa a la que se le suma Melgar, Sporting Cristal y, posiblemente, la emergente revelación, ADT.