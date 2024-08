Asesor FIFA analizó las jugadas polémicas del Universitario vs Melgar: el gol anulado de Alex Valera y empujón contra Rodrigo Ureña

Tras revisión del VAR, el árbitro determinó que hubo falta del delantero ante de vencer el arco arequipeño. (Video: Liga 1 Max)

El miércoles 31 de julio, Universitario cayó 1-0 ante Melgar por la fecha 4 del Torneo Clausura en un partido que terminó con brutal batalla campal en el estadio Monumental UNSA. Parte del conflicto, se inició por las decisiones arbitrales de Jesús Cartagena.

El juez principal acudió al VAR en dos oportunidades para corregir sus resoluciones en el campo. Primero, expulsó al mediocampista Horacio Orzán por agresión. Segundo, anuló el gol de Alex Valera que pudo ser el empate de la ‘U’.

A esas dos se le sumó una denuncia de Fabián Bustos y otros integrantes del club de Ate. El entrenador de 55 años declaró en diálogo con L1 Max que en la previa de la anotación de Leonel Galeano hubo un empujón contra Rodrigo Ureña que no se cobró.

Fabián Bustos reclamó una falta contra Rodrigo Ureña en la previa del gol de Leonel Galeano - Créditos: Getty Images.

¿Estuvo bien anulado el gol de Alex Valera?

En ese sentido, Infobae Perú contactó a Miguel Scime, asesor FIFA y actual director del Instituto de Árbitros de Fútbol (IAF), para conocer si Cartagena estuvo acertado en sus cobros en el duelo válido por la Liga 1 2024.

El exárbitro argentino afirmó que fue correcta la decisión de invalidar la anotación del delantero ‘merengue’ por empujar al central Galeano dentro del área. Señaló que el exDeportivo Llacuabamba desestabilizó a su rival.

“Bien anulado el gol, porque la acción se mide por la consecuencia del empujón tiene la fuerza suficiente para desestabilizar al defensa”, expresó.

Gol anulado de Alex Valera en Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

¿Fue falta contra Rodrigo Ureña?

En cuanto a la supuesta falta contra Ureña, Scime manifestó que el referí central no pudo ser llamado por el VAR luego de la anotación de Melgar porque “una vez que se permite el saque de esquina, ya no se puede revisar nada técnico que ocurrió antes”.

El exmiembro de la Comisión de Conmebol añadió que “Se tendría que entender que el VAR lo revisó y no le dió identidad de falta. Pudo avisarle al árbitro que no renaude porque está revisando una posible falta en el área, cosa que en la teoría no ocurrió, por lo tanto el gol es válido a los efectos del protocolo”.

Universitario reclamó una falta contra Rodrigo Ureña previo al gol de Leonel Galeano que decretó el triunfo de Melgar.

Rodrigo Ureña reclamó falta previo al gol de Melgar

El mismo Rodrigo Ureña, post derrota, reveló que lo empujaron en la acción que terminó en tiro de esquina y posteriormente desencadenó en el gol de Leonel Galeano en el coloso deportivo situado en la ciudad de Arequipa.

“Claramente me pegan un empujón hacia adelante, voy a saltar y me empujan, no vi quién estaba detrás mío, pero claramente me empujan, miré al árbitro y no quiso cobrar, quizás interpretó otra cosa. La verdad que es difícil que me tiré en el área, sabiendo que dejo en posición de gol a un rival”, contó.

El jugador de Universitario señaló que lo empujaron en el área. (L1 Max)

Universitario cayó posiciones en el Torneo Clausura

El equipo encabezado por Fabián Bustos dejó pasar la oportunidad de ser el líder absoluto en el Torneo Clausura, ya que ADT cayó 3-2 ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. Pero, los ‘merengues’ también sufrieron una derrota en calidad de visitante.

De esta forma, la ‘U’ cayó en la quinta posición de la tabla del segundo certamen, manteniéndose con 7 puntos. Melgar, ADT y Alianza Lima la superan con 9 unidades, mientras que Sporting Cristal por diferencia de goles.

En cuanto al Acumulado, aún conserva su liderazgo con 47 puntos. Sus tantos anotados se lo permiten, debido a que Cristal y el ‘dominó' tienen el mismo puntaje. Conoce cómo queda las tablas durante la fecha 4 en esta nota.