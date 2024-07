“Nos estamos codeando con los mejores del mundo”: presidente de la Federación de tabla presume el éxito de Alonso Correa en París 2024

Alonso Correa se aseguró un diploma olímpico en París 2024. - Crédito: Reuters

La exhibición del surfista Alonso Correa, en la comuna de Teahupoʻo, Tahiti (Polinesia Francesa), durante su participación en los Juegos Olímpicos 2024 no deja indiferente a nadie. Su entorno -al igual que todos los peruanos- anhela que supere cada una de las fases hasta instalarse en la zona de medallas olímpicas.

Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Tabla espera que el único representante nacional en la categoría de surf llegue al podio. “Estamos muy cerca de lograr una medalla. Realmente estamos muy felices, sobre todo los directivos que cumplieron un gran trabajo para llevar a nuestros deportistas a estos Juegos Olímpicos”, dijo Jaime Gensollen en diálogo con radio Ovación.

De otro lado, el titular destacó cada una de las presentaciones del Team Perú en los JJOO. “Los que están en París fueron los mejores, porque no solo han sido campeones en el ámbito nacional sino también destacaron a nivel internacional. Todos los participantes que están en París son top en tabla, hoy en día nos estamos codeando con los mejores del mundo”.

Alonso Correa, único representante de Perú en la disciplina de surf en París 2024. - Crédito: Reuters

Alonso Correa, revelación en París 2024

Alejado de la élite WSL, Correa se ha constituido como la gran sorpresa en los Juegos Olímpicos 2024 superando a sus compañeros Lucca Mesinas y Sol Aguirre. Ahora es el único que sigue en pie sacando cara por el Perú y presentándose como la única opción posible en las olas de Teahupoʻo para colgarse una presea.

El deportista, de 26 años, dio el gran golpe en su estreno acabando primero en su Heat tras llevarse por delante al brasileño Filipe Toledo y al japonés Kanoa Igarashi. Demostrando que ese debut no fue casualidad, ratificó su buen hacer en el mar en los octavos de final ganándole al sudafricano Jordy Smith.

Ahora, anclado en los cuartos de final, el peruano Correa sostendrá un duro cruce contra el japonés Reo Inaba, en el Heat 1, a partir del mediodía del jueves 1 de agosto. De salir vencedor en el lance, el aclamado Alonso quedará cada vez más de alcanzar el sueño olímpico.

Alonso Correa clasificó a cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. (Video: Claro Sports)

“Vamos bien, paso a paso”

Luego de sorprender a los jueces y a todos aquellos que seguían su presentación desde la lejanía, ‘Foncho’ exhortó a que todos tuvieran demasiada tranquilidad, dado que el trayecto hacia el podio aún es largo. “Vamos bien, paso a paso, super contentos. Vine super decidido a hacer lo mío, 100% concentrado en mí”, acotó en conversación con la website DUKE.

“Ya se acabó lo de que hay solo una oportunidad, mi estrategia fue entrar a agarrar olas y surfear, meterme tubos. Empecé y me fui adaptando, mis primeras olas no me dieron tanto puntaje y me fui a poner más deep. Al final estuve un poco más deep de lo que quería, estuve un poco volando en el foamball… Ahí estaba toda la voluntad de no caerse, las ganas de pasar y seguir representando”, continuó.

“Quiero quedarme tranquilo e ir paso a paso, no adelantarme e ir con todo a ese heat que se viene. Tengo que estar inteligente y humilde”, concluyó.

Alonso Correa, de 26 años, quiere ir con tranquilidad en los siguientes desafíos en Tahití para hacerse de una presea olímpica. - Crédito: Reuters