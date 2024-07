Autogol de Unión Comercio permitió el 1-0 de Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

El defensa marcó en propia puerta en Matute. (Video: Liga 1 Max)

Alianza Lima se encontró con la fortuna de su lado en el partido contra Unión Comercio, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024. Cuando todo hacía indicar que la contienda acabaría con una extraña igualada a cero, se dio un hecho insólito que resolvió la problemática del gol en Matute.

Transcurrían los 75′ minutos del lance y los locales se habían volcado totalmente al ataque al apreciar que el ‘Poderoso del Altomayo’ sólo se resguardaba en campo propio para evitar los embistes. En esas, Catriel Cabellos avanzó a pura velocidad por el costado derecho dejando en el camino a algunos oponentes.

Tarek Carranza, visiblemente afectado por cometer un autogol contra Alianza Lima. - Crédito: L1MAX

Su reacción inmediata fue meter un centro al corazón del área para aprovechar la presencia de Hernán Barcos y del recién ingresado Pablo Sabbag. No obstante, el destino de la pelota no llegó a ninguno de los dos referentes de ataque sino hacia un anodino Tarek Carranza, que cometió un increíble blooper que desembocó en un curioso autogol.

El mediocentro nacional, de amplia experiencia en clubes de segundo orden del Perú, intentó rechazar el lanzamiento de ‘Catri’ pero en su inútil esfuerzo lo único que logró fue conectar el esférico con el borde externo de su botín y cambiar la dirección del pase hacia su propio arco. La estirada del portero Willy Díaz sólo sirvió para acompañar la avergonzante jugada.

Nadie en Unión Comercio podía creer que craso fallo de una última línea que había destacado por su pragmatismo por más de una hora en el estadio Alejandro Villanueva. Más allá del grosero yerro, los compañeros consolaron al autor del infame autogol. El más cercano fue el paraguayo Teodoro Paredes, quien lo abrazo con mucha fuerza mientras los ‘íntimos’ celebraran el haberse sacado una mochila pesada en su recinto.

Juan Pablo Freytes, de los valores más rescatables de Alianza Lima. - Crédito: Difusión.

En búsqueda de entrenador

Una vez confirmada la salida de Alejandro Restrepo en el banquillo de Alianza Lima, se le asignó el interinato a Diego Ortiz. Sin embargo, su proceso solo contempla un espacio mínimo de un par de fechas mientras la Dirección Deportiva decide la elección de un nuevo estratega. En el bolillero se encontraba el argentino Cristian Díaz, pero de último momento el área legal exhortó a Bruno Marioni, Gerente Deportivo, a dar marcha atrás para analizar otras hojas de vida.

“La derrotas son duras y difíciles. Nosotros no vamos a invadir el rendimiento el equipo. Tenemos que ser responsables y aceptar que el rendimiento del equipo no fue bueno, no ha sido el mejor en este comienzo tal como habían terminado el semestre contra Fluminense, donde coincidimos que dejamos bien en alto el honor del Perú en Libertadores. A partir de eso se tomo la decisión por el resultado”, reconoció Marioni en Radio Programas del Perú.

“Buscamos un entrenador que conozca la liga peruana, vínculo con la altura, buena gestión, y Cristian -creíamos- tenía ese perfil”, añadió el directivo aliancista. Ahora lo que sigue para los ‘íntimos’ en el calendario será una dura visita a la ciudad de Cutervo para sostener un partido complejo contra Comerciantes Unidos, por la 5ta fecha del Clausura 2024.