Juan Postigos, abanderado peruano que trabajó arreglando trenes por falta de auspiciadores, fue eliminado de los Juegos Olímpicos París 2024

Juan Postigos tuvo que trabajar reparando trenes debido a la falta de auspiciadores, aún así clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024

El judoca peruano Juan Postigos quedó eliminado en su debut de los Juegos Olímpicos París 2024, tras perder su combate con el italiano Matteo Piras por los en los 16vos de final de la categoría -66 kg.

El atleta nacional cayó por un contundente marcador de 10-0. Durante la pelea, recibió dos penalizaciones shido, por empujar fuera a su rival y no combatividad. Además, su oponente, quien se ubica en el 10° puesto del mundo, logró aplicarle un Waza-Ari y un ippón que finalizó la partida.

Postigos Acuña fue uno de los abanderados del ‘Team Perú' en la ceremonia de inauguración. Recibió este honor debido a que era uno de los atletas más experimentados de la delegación. De hecho, estos fueron sus cuartos Juegos Olímpicos, ya que también participó de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Antes de la competición, el deportista de 35 años anunció que París 2024 marcaría su retiro de los Juegos Olímpicos.

La delegación nacional hizo su aparición en el evento realizado Río Sena. (Claro Sports)

“Llegar aquí no es fácil”

A pesar de su derrota, Juan Miguel Postigos se mostró orgulloso de haber representado al Perú en unos nuevos Juegos Olímpicos, y dejó en claro que, si bien le hubiera gustado llegar más lejos, el solo hecho de clasificar ya es todo un logro. Además, pidió a los peruanos que sigan apoyando a los atletas nacionales:

“Hoy no se dio, fue un combate bastante duro, en el sorteo caí con uno de los sembrados. Son cosas del deporte, se gana se pierde. No se pudo ganar, no se pudo llegar más lejos. El reconocimiento me lo llevo como la medalla más preciada. Llegar aquí no es fácil, estar en esta etapa no es fácil, hay que sacrificar mucho para poder clasificar. Le pido a la gente que nos sigan apoyando”, declaró a ATV.

Juan Manuel Postigos no pudo superar al italiano Matteo Piras en los Juegos Olímpicos París 2024 (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

El nacido en Lima reflexionó sobre las dificultades que tuvo que sortear en la previa de estos Juegos Olímpicos y agradeció a las personas que siempre estuvieron a su lado, brindándole su apoyo:

“Tuve un camino atípico para llegar hasta aquí, con muchas dificultades pero con gente que me apoyó pude llegar a esta meta”, añadió.

El duro camino de Juan Postigos

A pesar de tener a sus espaldas tres participaciones en Juegos Olímpicos, así como diversas medallas en Juegos Panamericanos y otras competiciones, Juan Postigos no tuvo ningún auspiciador que apoye y le permita estar enfocado al 100% en el deporte, por lo que tuvo que trabajar como operario de trenes en Francia para poder subsistir:

“Durante toda mi carrera nunca conté con ningún sponsor. No tengo ni idea por qué, tal vez porque no vivía en Lima o porque no era tan mediático. En algún momento de mi vida sí intenté crear una presentación, darme a conocer un poco más. Al final nunca se dio. Se me cerraron varias puertas por ese lado, pero Dios es grande y se abrieron otras y es el trabajo. En algún momento me dije: ‘voy a pelear la clasificación’. Intenté buscar sponsors, porque en ese momento ya tenía un trabajo, para ver si me liberaba y me dedicaba 100 % a hacer la clasificación olímpica. Ningún sponsor se dio, ninguno me contactó, me mantuve trabajando. Quizás tuve que coger el camino un poco más difícil, pero aún con esos obstáculos, trabajando, entrenando y compitiendo, pude llegar a los Juegos Olímpicos”, declaró a RPP.

Juan Postigos en su faceta como operario de trenes en París, Francia (Instagram)

¿Cómo le fue al ‘Team Perú' en París 2024 este domingo 28 de julio?

Además de Juan Postigos, hoy 28 de julio, también compitieron Adriana Sanguinetti y las hermanas Alessia Palacios y Valeria Palacios en remo, y Sol Aguirre en surf.

Sanguinetti clasificó a los cuartos de final en remo skiff femenino tras ocupar el segundo lugar en el repechaje, alcanzando un tiempo de 8:07.05, solo por detrás de la paraguaya Alejandra Alonso (7:57.14).

Por su parte, Alessia y Valeria Palacios clasificaron al repechaje en doble scull ligero femenino. Las hermanas hicieron un tiempo de 7:32:68, y finalizaron terceras de la serie 2, por detrás de las duplas de Rumania y Estados Unidos.

Finalmente, Sol Aguirre quedó eliminada en surf tras caer con la china Siqi Yang. La surfista de 20 años obtuvo un puntaje de 4.50, mientras que la asiática 11.17 puntos.