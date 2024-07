El fuerte choque de Alejandro Restrepo con la dirigencia de Alianza Lima: “No había conformidad con los fichajes de Guerrero y Lavandeira”

Alejandro Restrepo no estaba conforme con las llegadas de Pablo Lavandeira y Paolo Guerrero a Alianza Lima

Alejandro Restrepo no es más DT de Alianza Lima. El cuadro ‘blanquiazul’ anunció su salida poco después de la derrota 2-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024. La mala imagen que dejó el equipo en el clásico, cambiando la alineación de último momento y siendo ampliamente superado por su rival, fue el principal motivo que causó su destitución, no obstante, no sería el único.

De acuerdo al periodista Mauricio Loret de Mola, el técnico de 42 años tuvo un cortocircuito con los directivos ‘íntimos’, debido a que no tenían la misma visión respecto a los fichajes que debía incorporar el club en este mercado de pases. Principalmente, respecto a las llegadas de Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira:

“Sabemos que desde lo futbolístico, este partido fue una hecatombe, desde lo deportivo. Pero también me parece que hubo cierto cortocircuito y no todos pensaban igual con respecto a los próximos fichajes de Alianza. Por ahí también es que se toma la decisión. En la recámara están las opciones de Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira. No habría unanimidad ni conformidad en todas las decisiones que querían tomar en cuanto a Alianza Lima como institución”, comentó en el programa Mano a Mano.

El cuadro 'crema' remontó 2-1 en el Estadio Monumental de Ate. (Video: GOLPERU)

¿Quién dirigirá a Alianza Lima contra Unión Comercio?

Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de un nuevo DT, en las últimas horas sonó el nombre de Christian Díaz, aunque todavía no hay nada concreto y lo más probable es que se tarden varios días en anunciar al sucesor de Alejandro Restrepo. No obstante, el plantel ‘íntimo’ no tiene tanto tiempo para esperar, debido a que este martes 30 de julio recibirán a Unión Comercio en el estadio Alejandro Villanueva, cotejo en el que están obligados a sumar de a tres o comenzarán a complicarse en la disputa por el Torneo Clausura.

En este contexto, el escogido para asumir el mando del equipo de manera interina es Diego Ortiz, actual DT de la Sub 17, quien trabaja hace 5 años en la institución. Llegó el 2019 para desempeñarse como coordinador de metodología, y también entrenó a las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 15.

Diego Ortiz dirigirá a Alianza Lima vs Unión Comercio por la fecha 3 del Torneo Clausura.

La actualidad de Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira

La actualidad de Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira es bastante similar. Los dos tienen contrato con César Vallejo y Melgar respectivamente, pero todavía no han tenido minutos en el Torneo Clausura, por lo que, todavía tienen chance de jugar por otro equipo nacional, siendo Alianza Lima el principal interesado en hacerse con sus servicios.

El volante uruguayo no cuenta para Marco Valencia y no sale en lista desde mayo, cuando superaron 2-1 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura, y no juega desde el triunfo 1-0 sobre Alianza Lima en la jornada 13. Cabe señalar que, su nombre también ha sonado en Sporting Cristal, club que busca reemplazo a Joao Grimaldo.

Por su parte, el ‘Depredador’ sí estaba en los planes de Guillermo Salas. De hecho, en la fecha 1 fue al banco de suplentes contra a Alianza y se le ordenó ingresar en la segunda parte, pero se negó, hecho que generó todo un escándalo. El atacante de 40 años dejó en claro su intención de dejar el club y se encuentra negociando su recisión de contrato.