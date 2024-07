¿Cuál es la función de Leyla Chihuán y Natalia Málaga en la delegación peruana de los Juegos Olímpicos París 2024?

Natalia Málaga y Leyla Chihuan fueron parte del desfile de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos Paris 2024

Este viernes 26 de julio se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024 y las delegaciones de cada país desfilaron sobre barcos por el Río Sena hasta la explanada de la Torre Eiffel. El ‘Team Perú' fue parte de este histórico momento. María Luisa Doig, de esgrima, y Juan Miguel Postigos, de judo, fueron elegidos para llevar la bandera nacional.

Entre los integrantes de la delegación peruana, además de los 26 deportistas que competirán por una medalla, destacaron las presencias de Leyla Chihuan y Natalia Málaga, esta última ganadora de la presea de plata en Seúl 1988.

Las dos fueron reconocidas voleibolistas peruanas, pero ya desde hace algunos años se retiraron de las canchas, aunque continúan ligadas al deporte desde otras esferas. Es por eso que ambas tuvieron la oportunidad de acompañar a la delegación peruana a Francia, cada una ocupando un distinto cargo.

La delegación nacional hizo su aparición en el evento realizado Río Sena. (Claro Sports)

La función de Leyla Chihuan en la delegación peruana de París 2024

Desde que Renzo Manyari asumió la presidencia del Comité Olímpico Peruano, Leyla Chihúan ejerció como jefa de misión en los diversos certámenes continentales. Ya tuvo la oportunidad de hacerlo en seis ocasiones, en competiciones como Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos o Juegos Suramericanos. No obstante, esta será su primera vez en unos Juegos Olímpicos. En un video publicado en sus redes sociales, reveló un poco de sus funciones:

“Después de seis torneos continentales como jefa de misión, y miembro del Comité Olímpico peruano, ha llegado por fin la prueba de fuego. Los Juegos Olímpicos París 2024, donde mi trabajo es simplemente velar por el bienestar de nuestros deportistas, brindarles las mejores condiciones para su participación y desarrollo, teniendo ellos solo, la responsabilidad de su desempeño y dar lo mejor de cada uno, en beneficio, gloria y orgullo de nuestro país”, expresó.

Leyla Chihuán y Natalia Málaga acompañaron al 'Team Perú' en los Juegos Olímpicos París 2024

La función de Natalia Málaga en la delegación peruana de París 2024

Natalia Málaga integra la delegación peruana en París 2024 como integrante invitada del Comité Olímpico Peruano. Si bien no forma parte del directorio del mismo, la exentrenadora de la selección peruana de vóley recibió el ofrecimiento del COI debido a su condición de exdeportista nacional y medallista olímpica en Seúl 88. Su función es apoyar y alentar a cada uno de los deportistas en sus diferentes disciplinas.

Además de acompañar a la delegación, Málaga Dibós tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los deportistas más destacados de estos Juegos Olímpicos, como el tenista español Carlos Alcaraz y la voleibolista brasileña Gabriela Guimaraes. Este último encuentro fue el más emotivo, debido a que la popular ‘Gabi’ le reconoció como su referente:

“La emoción que sentí cuando me saludó una de las mejores voleibolistas del mundo y me dijo ídola. Gabi, me acuerdo de sus inicios en Brasil, siempre fue muy talentosa. Lo máximo, tú también eres mi ídola’, escribió en su cuenta de Instagram.

Natalia Málaga conoció a la reconocida voleibolista brasileña Gabriela Guimaraes (Instagram)

Deportistas peruanos que participarán en París 2024

1.- Kimberly García (Atletismo – Marcha atlética)

2.- Evelyn Inga (Atletismo – Marcha atlética)

3.- Mary Luz Andía (Atletismo – Marcha atlética)

4.- César Rodríguez (Atletismo – Marcha atlética)

5.- Luis Henry Campos (Atletismo – Marcha atlética)

6.- Cristhian Pacheco (Atletismo – Maratón)

7.- Gladys Tejeda (Atletismo – Maratón)

8.- Thalía Valdivia (Atletismo – Maratón)

9.- Luz Mery Rojas (Atletismo – Maratón)

10.- María Luisa Doig (Esgrima – Espada)

11.- Juan Postigos (Judo – 66 kg)

12.- Lucca Mesinas (Surf – Shortboard)

13.- Sol Aguirre (Surf – Shortboard)

14.- Alonso Correa (Surf – Shortboard)

15.- Stefano Peschiera (Vela – Ilca 7)

16.- Florencia Chiarella (Vela – Ilca 6)

17.- María Belén Bazo (Vela – iQFOiL)

18.- Nicolás Pacheco (Tiro – Skeet)

19.- Daniella Borda (Tiro – Skeet)

20.- Inés Castillo (Bádminton – Individual)

21.- María Bramont-Arias (Natación – Aguas abiertas 10 km)

22.- Mckenna De Bever (Natación – 100 m espalda y 200 m combinado)

23.- Joaquín Vargas (Natación – 200 y 400 metros estilo libre)

24.- Adriana Sanguineti (Remo – W1x)

25.- Valeria Palacios (Remo – LW2x)

26.- Alessia Palacios (Remo – LW2x)