Jorge Fossati, preocupado por el presente de Paolo Guerrero en César Vallejo: “Tengo su versión de los hechos”

Guerrero es un futbolista inamovible en los planes de Jorge Fossati a pesar de su veteranía. - Crédito: FPF

Jorge Fossati no es ajeno a la problemática que atraviesa Paolo Guerrero en la Universidad César Vallejo. El ‘Depredador’ quiere desligarse del club de Trujillo para emprender un nuevo reto en la segunda parte de la temporada 2024.

Evidentemente la situación es del interés del seleccionador de Perú, quien en su reciente aparición en conferencia de prensa mostró cierta inquietud por el tema de Guerrero: “Me preocupa todo aquel posible convocado que no esté en actividad en un club, el caso de Paolo es también notorio. Yo he hablado con él y tengo su versión de los hechos, no soy quien para transmitirla públicamente”.

Paolo Guerrero es el capitán de Perú. - Créditos: Getty Images

Al haber dado a conocer la existencia de un diálogo con el goleador histórico de la Blanquirroja, los medios de comunicación quisieron enterarse de los detalles, pero Fossati se negó a tocar más el contexto pese a las insistencias.

“Como entrenador de la selección y como Paolo es un posible convocado, me preocupa pero no corresponde que yo dé mi opinión en un conflicto de intereses entre un jugador y un club. Lo único que hago es tratar de sugerirles, aconsejarles”, dijo.

“Meterme como técnico de la selección en un conflicto que hay entre un club y un jugador me parece un atrevimiento, como también me parece que el que sea que opine del tema, si no tiene las dos campanas, comete un error serio pero cada uno es dueño de lo que dice y lo que piensa”, zanjó.

El delantero nacional selló la goleada en el Estadio Monumental. No marcaba desde la final de la Copa América 2019. (Video: Movistar Deportes)

Optimista de cara al futuro

A pesar del bochornoso papel en la Copa América 2024, las deficiencias ofensivas del plantel y la lastimera ubicación en la clasificación a la Copa del Mundo 2026, Fossati se encuentra totalmente despreocupado y visualiza un porvenir auspicioso más allá de que su próximo oponente será Colombia, actual subcampeón de la justa CONMEBOL.

“El grado de preocupación que hay es menor que el que tenía en enero, menor que el que tenía en marzo. La situación es la que conozco desde el momento que asumí”, acotó. “A ningún peruano le tengo que recordar que estamos últimos en la tabla. Alguien me dijo allá que el déficit nuestro es el gol, eso me lo dice mi nieto”, sumó.

Jorge Fossati se compromete, una vez más, a llevar a Perú al Mundial 2026. - Crédito: USA TODAY Sports

Luego prosiguió: “El tema para uno como entrenador es si estás creando o no situaciones, si no llegaste una vez al arco, el problema no es la falta de efectividad sino que no generas ataque, es mucho más grave y eso no veo que esté pasando, por eso dije que mi grado de preocupación es menor que en enero, que en marzo, pero sigue siendo una gran preocupación porque soy consciente de la situación en la que está Perú en la tabla”.

“Soy consciente de la capacidad de los rivales que vamos a enfrentar en septiembre, el primer rival desde mi punto de vista es una de las selecciones sudamericanas que está en el podio. Lo que yo me tengo que fijar es si el equipo nuestro está creciendo o no. Me parece que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio”, finalizó.