El tenso cruce entre Jorge Fossati y Fernando Egúsquiza en conferencia de la selección peruana: “Te corto porque dices cosas que no dije”

El entrenador se molestó con el periodista por señalar que Perú está último en la tabla de posiciones. (Video: Federación Peruana de Fútbol)

Jorge Fossati y Fernando Egúsquiza protagonizaron fuerte cruce en conferencia de prensa de la selección peruana luego de lo ocurrido en la Copa América 2024, donde no se pudo ganar ni marcar goles. Todo inició cuando el periodista le recordó el mal momento de la ‘bicolor’ en Eliminatorias 2026 y que le parecía que no estaba preocupado por el presente futbolístico.

“¿Hasta qué punto alcanza tu preocupación? Te tomaste 40 minutos para explicarnos lo que pasó en la Copa América. Y lógicamente tú observas cosas positivas, pero la realidad dice que somo últimos en la Eliminatoria, y en la Copa América no ganamos un solo partido... y parece que todo está bien”, preguntó el reportero de Latina Deportes.

“¡No! ¡Te corto! Estás diciendo cosas que no dije. ¿Yo dije que todo estaba bien? ¿Quién lo dijo? Yo no dije eso, es mentira. Los 40 minutos que hablé no te sirvió de nada”, interrumpió Jorge Fossati, muy molesto, indicándole que todos saben cuál es la situación de Perú en las Clasificatorias Sudamericanas.

Fossati, en su hora más crítica con Perú. - Crédito: EFE

“Jorge, ¿hasta qué punto te preocupa que Renato Tapia no tenga equipo? ¿Que hoy Christian Cueva y Gianluca Lapadula no tengan equipo? ¿Que Paolo Guerrero tenga problemas? ¿El técnico de la selección está preocupado? ¿Para ti o hay ningún problema? Yo solo estoy haciendo una pregunta a partir de tu análisis”, volvió Fernando Egúsquiza.

“Yo no me aguanto si ponen en mi boca palabras que yo no dije. En ningún momento dije que ‘está todo bien’”, recalcó Jorge Fossati, todavía ofuscado con el ambiente que se había generado. “Recordar que estamos último en las Eliminatorias no sé a qué viene”, recalcó.

“Una conferencia de prensa es para esto: ustedes preguntan y yo contesto. Si quiero saber la opinión de ustedes, pongo el programa donde están ustedes y lo escucho. Pero me parece que hay varias contradicciones. De todas maneras, no estoy para responder a otra cosa que no sean preguntas”, lanzó el uruguayo.

Paolo Guerrero fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de César Vallejo el último martes.

“El grado de preocupación que hay es menor del que tenía en enero y marco. Por eso 40 minutos de explicación que di. La situación que tú planteas (últimos) es la que yo conozco desde que asumí, por lo tanto, es seguir metiendo el dedo en la herida, porque a ningún peruano le tenemos que recordar que estamos últimos en la tabla”, dijo más calmado.

“Esto no tiene nada que ver con el presente. Si la realidad no es lo que yo dije, es que estás diciendo que los 40 minutos que yo hablé no te cambiaron nada. Y me parece que tienes todo el derecho del mundo: de pensar como piensas. Lo único que analizas es el resultado. Esto es gastar tiempo o quizás perder el tiempo. Para ti, todo lo que yo dije, o es mentira o no sirve para nada”, agregó.

“Alguien me dijo: ‘profe el déficit nuestro es el gol’. Y bueno, pero eso me lo dice mi nieto. El tema es, para uno como entrenador, si estás creando o no situaciones de gol”, cerró Jorge Fossati.

Sin duda, un tenso cruce entre el entrenador y el periodista, que seguro dará mucho que hablar, pues no es la primera vez que se dan este tipo de episodios en la Videna de San Luis. De hecho, Ricardo Gareca también pasó por estos momentos cuando no le iba bien con la selección peruana.

Fossati ratifica su compromiso de clasificar a Perú al Mundial del 2026. - Crédito: EFE