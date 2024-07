Kevin Quevedo se asoma a Alianza Lima: Alejandro Restrepo habló de su posible incorporación

Kevin Quevedo, delantero identificado con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La situación de Kevin Quevedo está cerca de resolverse. El extremo peruano, de buena temporada en la Universidad Católica de Quito de la LigaPro, apunta en dirección a La Victoria. En concreto, su destino será Alianza Lima si nada se tuerce.

Los ‘blanquiazules’ son los mejores posicionados para hacerse con los servicios de Quevedo en la segunda parte de la temporada 2024 en la Liga 1. Si bien aún no está cerrada la operación entre las partes involucradas, se trabaja rápidamente el escenario de la transferencia definitiva para destrabar la negociación.

Kevin Quevedo se marchó de Alianza Lima en 2020 como goleador. - Crédito: Difusión

Al respecto, el entrenador Alejandro Restrepo no quiso entrar en mayores detalles, pero aseguró que en Matute no dan portazos a nadie: “Las áreas correspondientes están viendo esos temas. Vuelvo a decir un equipo grande como Alianza no puede decir que mercado está cerrado”.

“Debo enfocarme en este momento a quienes están. Como siempre lo hemos dicho, un club grande como Alianza, mientras el mercado esté abierto, está siempre abierto a los buenos jugadores”, sumó.

Las acciones más destacadas del extremo derecho con el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Luis Villacorta)

Alianza Lima se refuerza

En vista que las primeras incorporaciones del periodo 2024 no causaron el verdadero impacto esperado en Alianza Lima, la Dirección Deportiva volvió al mercado para sumar futbolistas que puedan potenciar el plantel de Alejandro Restrepo pensando en un alza importante en el Torneo Clausura 2024.

Así, se empezó a ‘pescar’ algunos puntuales que puedan nutrir ciertos espacios del plantel. Inicialmente se sumó el joven Erick Noriega (Comerciantes Unidos), cuya idea y estilo de juego encajó rápidamente en los planes nada más iniciando el segundo certamen corto de la Liga 1.

Erick Noriega se ha asentado en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Luego se anunció el fichaje de Gonzalo Aguirre (Nueva Chicago), mediocentro argentino-peruano que busca su revancha en Perú tras un paso muy discreto por Sporting Cristal. Aunque lleva varios meses inactivo, se prevé que cuando recupere su nivel sea requerido para alternar en la primera línea de volantes de Alianza Lima.

Finalmente, el directorio ‘blanquiazul’ vio como obligación incorporar a otro delantero ante la inestabilidad de los extranjeros Pablo Sabbag y Cecilio Waterman. De manera que se concretó la contratación de Matías Succar (Carlos A. Mannucci), quien debería estar listo para su debut en la tercera fecha del Clausura 2024.

El delantero llegó procedente de Carlos A. Mannucci.