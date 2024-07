Ana Lucía Rodríguez, experiodista de GOLPERU, se unió a Liga 1 Max y debutará en Alianza Lima vs Alianza Atlético

Ana Lucía Rodríguez, exGOLPERU, trabajará en Liga 1 Max y transmitirá el Alianza Lima vs Alianza Atlético.

Buenas noticias para los hinchas ‘blanquiazules’. La reportera Ana Lucía Rodríguez volverá a formar parte de las transmisiones de los partidos de Alianza Lima. Y es que, luego de su salida de GOLPERU, trabajará en Liga 1 Max, canal dueño de los derechos de televisión de la Primera División de Perú.

La misma periodista lo dio a conocer en sus redes sociales este viernes 19 de julio. Primero, compartió un video de la L1 Max anunciando el duelo entre Alianza y Alianza Atlético en sus stories de Instagram y colocó la siguiente descripción: “Este sábado toca Matute”.

Después, Talía Azcárate, una de las comentaristas de dicho medio, subió una fotografía con Ana Lucía por la misma plataforma y escribió: “Ya te puedo dar la bienvenida”. A lo que la joven comunicadora le respondió “Ya tocaba”.

De esta manera, se confirmó la incorporación de Rodríguez a la Liga 1 Max. Cabe recordar que la periodista estuvo en GOLPERU durante varios años y conformó una dupla muy querida por los fanáticos ‘íntimos’ junto al narrador Jesús ‘Tanke’ Arias.

Ana Lucía Rodríguez confirmó que trabajará en Liga 1 Max.

¿Por qué Ana Lucía Rodríguez se fue de GOLPERU?

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, Ana Lucía reveló el motivo por el cual no continuó en GOLPERU. Si bien ella no formó parte de los despidos sorpresivos que se dio en el ‘canal del fútbol’ con otros periodistas, la noticia también le afectó emocionalmente, por la cantidad de años y las personas que conocí en ese trabajo.

“Me despedí de GOLPERU el 31 de octubre, no había querido hacerlo oficial o público porque no sabía lo que iba a pasar más adelante porque de repente iba a volver. Yo no fui despedida por Zoom, no fui parte de ese grupo de compañeros que salieron a fines de diciembre, siento que no me fui mal. Tampoco me fui por capacidad, fue más por un tema de planilla, por la cantidad de años que tenía”, inició.

“Me fui triste porque pasé mucho tiempo ahí, conseguí muchos amigos. Fueron días muy tristes. Recibí apoyo de la gente, muy buenos comentarios y entendí que hice bien las cosas y por eso recibía el reconocimiento de las personas”, complementó.

La comunicadora detalló porque salió de las pantallas del canal deportivo. (Video: Carlos Díaz)

Ana Lucía Rodríguez incursionó en Youtube

Como muchos comunicadores, ‘Analú' decidió incursionó en Youtube tras su partida de GOLPERU. El reconocido narrador Peter Arévalo la convenció para que se una al canal ‘A Presión’. Ahí comenzó con el programa ‘Estudio Fútbol’ junto a exjugadores como ‘Conejo’ Rebosio y Juan Jayo, y colegas como Óscar del Portal y el mismo ‘Mr Peet’.

El recibimiento de Rodríguez por la comunidad fue positiva. En esa línea, la periodista emprendió un nuevo espacio digital bajo el nombre ‘Malas Muchachas’ con chicas dedicadas al mundo de las comunicaciones. Ahora, compartirá su tiempo con las transmisiones de los partidos a través de la Liga 1 Max.

Liga 1 Max tiene los derechos de casi todo el fútbol peruano

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) asumió las facultades de transmisión de la Liga 1 y creó en conjunto con 1190 Sports el canal llamado L1 Max para pasar los cotejos de la Primera División Nacional. De esta forma, desplazó a GOLPERU, que solo se quedó con tres clubes (Universitario, Carlos A. Mannucci y Sport Boys).

Mientras que la Liga 1 Max tiene los otros 15 conjuntos para transmitir todos sus compromisos, a excepción de los cotejos de local de los tres equipos del Consorcio Fútbol Perú. Las principales instituciones del canala de la FPF son Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima y César Vallejo.