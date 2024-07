Rodrigo Ureña y los ‘misterios’ detrás de su no llamado a la selección de Chile: “Es mejor no meterse en problemas”

El jugador de Universitario explicó su deseo de vestir la camiseta 'roja'. (Con Calle)

Rodrigo Ureña es uno de los grandes valores de la Liga 1 de Perú. Desde que llegó, el volante mostró su buen juego con la camiseta de Universitario, saliendo elegido en el once ideal y consiguiendo el título nacional el año pasado.

Por sus buenas actuaciones en torneo doméstico e internacionales, muchos consideraban que el ‘Pitbull’, como lo conocen, podría tener una oportunidad en la selección de Chile. Más aún con la reciente incorporación de Ricardo Gareca, técnico con mucho conocimiento del campeonato peruano.

El ‘Tigre’ dirigió muchos años a la ‘bicolor’ y se empapó del balompié ‘incaico’; sin embargo, no ha puesto la mira sobre el mediocampista. Así lo confirmó el mismo Ureña, en una entrevista con el programa de Youtube ‘Con Calle’. “No, nunca nada”, exclamó el jugador de la ‘U’, negando algún tipo de contacto.

Rodrigo Ureña confirmó que no ha tenido comunicación con Ricardo Gareca y su comando técnico de la selección de Chile - Créditos: Getty Images.

En contraparte, el futbolista de 31 años conservará la ilusión de vestir la camiseta ‘roja’ hasta el momento en el que cuelgue los chimpunes. “El día que no esté por un sueño en el fútbol, ¿Por qué voy a estar? Todos vivimos por algo”.

Rodrigo añadió que el deseo de jugar por el conjunto ‘mapocho’ trasciende el hecho de representar su país. Lo motiva el hecho de hacer “sentir orgulloso a las personas que te dieron la vida, tus padres, tus abuelos, al que te conoció de niño”.

Eso sí, el pivote de Universitario dejó claro que no se desilusionará, en caso no llega el llamado de Ricardo Gareca u otro estratega que esté al mando de Chile, porque tuvo una carrera sobresaliente, jugando en clubes grandes y cosechando títulos en diferentes lugares del continente.

“Si no llega a ser así, tampoco creo que sienta desilusión porque llegué a ser alguien, no sé si importante en el fútbol, pero he hecho una carrera, he jugado en grandes equipos, he sido campeón en varios lugares, eso es muy importante, hay jugadores que pasan toda una vida y no levantan ningún título, gracias a Dios tuve la dicha de poder hacerlo”, exclamó.

La figura ‘crema’, una vez más, acotó sobre la relevancia de ser convocado a la escuadra chilena. “El representar a mi país es una linda forma de poder decir ‘lo logré’”. Puso enfásis en esta última frase porque considera que sería un contundente mensaje para sus hijos, “el que nunca bajen los brazos”. Un legado para ellos.

Rodrigo Ureña siempre celebra su éxito a nivel de clubes con la bandera de Chile.

Los motivos de su no convocatoria a la selección de Chile

Rodrigo Ureña, en primera instancia, manifestó desconocer los motivos de su no convocatoria a la selección de Chile hasta la actualidad, ya que existen un “montón de factores en el fútbol”. No obstante, tuvo una respuesta sarcástica al ser consultado si tiene un representante.

“Buena pregunta también”, contestó y sonrió. El conductor del programa señaló que quería enlazar su no llamado a la ‘roja’ por ese motivo. Y él volvió a responder. “El fútbol de hoy, el fútbol moderno es así, hay cosas que se manejan así. Te metes a cruzar una línea, que es mejor no meterse a veces”.

El jugador de Universitario profundizó en el tema, pero dejó de lado a la escuadra chilena. “En el fútbol algo debe influir, en todos lados, porque hay veces en las que te pones a analizar, no lo digo por la selección, pongo un punto ahí, selección, punto”.

El ‘Pitbull’ se enfocó en analizar a los clubes. “Tú dices ‘¿Y cómo llegó acá si para llegar tienes que tener un alto rendimiento?’ Y el loco te aparece firmando en Brasil o en México. Tú te pones a decir ‘¿Qué tiene él? ¿Qué me falta a mi?”. Y cerró con tajante mensaje. “Te cuestionas y te pones a pensar será necesario tener (representante), que haga esto otro, pero como te digo es mejor no meterse en problemas”.