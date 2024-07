André Carrillo regresó a Al-Qadisiyah para unirse a la pretemporada pensando en la Liga Profesional Saudí

André Carrillo, entrenándose con Al-Qadisiyah en la pretemporada. - Crédito: Difusión

André Carrillo está de regreso en Al-Qadisiyah luego de su participación con la selección peruana en la Copa América 2024 y unas intensas vacaciones en Europa. La delegación liderada por el español Míchel esperaba con ansias a uno de los deportistas más importantes del plantel.

Una vez que la ‘Culebra’ se unió a los entrenamientos de la pretemporada, en los Países Bajos, saludó a cada uno de sus compañeros -incluyendo a los trabajadores de la institución- para luego ponerse bajo las órdenes del comando técnico. Tenía un semblante afable como si se tratara de una jornada especial y fue recibido con mucha efusividad en el complejo deportivo.

Vestido con la indumentaria del Al-Qadisiyah, Carrillo realizó labores físicas tanto en el gimnasio como en la cancha. Uno de los momentos más curiosos, entretanto, fue cuando lo captaron montando bicicleta como parte de la rutina de práctica instalada por el DT Míchel.

Los simpatizantes del club de la ciudad de Khobar también festejaron el retorno de Carrillo, a quien lo tienen en una altísima consideración por su vasta carrera ejercida en Arabia Saudí. Ahora será la primera vez que disputará la Liga Profesional con los ‘rojos’.

André fue pieza clave en la consecución del título de la Liga Príncipe Mohammad bin Salman (Segunda División) constituyéndose no sólo como líder del plantel, sino como un extremo asiduo en las planificaciones de Al-Qadisiyah. En concreto, totalizó dos goles y cinco asistencias; además, fue uno de los socios ideales de Luciano Vietto y Max Power.

Ahora lo que vendrá para el atacante de Perú es mantener su sitial en la andadura de la máxima categoría toda vez que compite con los refuerzos. De momento, en el área ofensiva está confirmada la contratación del mexicano Julián Quiñones y se rumorea que pronto se incorporará el histórico gabonés André-Pierre Aubameyang.

La “esencia” de Carrillo

A lo largo del último tiempo, André ha sido objeto de todo tipo de críticas duras por su desenvolvimiento con la selección peruana, con la que recientemente realizó un papel decepcionante en la Copa América 2024. Él es consciente de todo lo que dicen y no parece afectarle: “He escuchado muchos comentarios de ese tipo, pero es mi estilo de juego, yo qué sé. Mucha gente quiere verte tirándote de cara, que te pelees con los rivales, que te escupan, que te jalen la camiseta. A mí jamás me van a ver pelear con un jugador en el campo”.

“Es mi esencia, siempre he sido así y así me ha ido bien. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por lo que la gente diga? Por suerte, todo lo que dicen y escriben en redes, no le paro bola. Es como si a un jugador que no es bueno técnicamente le pidan que haga un caño. Zapatero a su zapato”, dijo en una entrevista brindada al podcast Fuera del Sistema.

“Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mí me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”, acotó.

