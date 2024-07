Marcelo Salas destacó trabajo de Ricardo Gareca pese a temprana eliminación de Chile en la Copa América: “El equipo está creciendo”

Marcelo Salas confía en el trabajo de Ricardo Gareca en la selección de Chile

La temprana eliminación en fase de grupos de la Copa América 2024, sin haber sido capaces de marcar un solo gol, fue un golpe duro para la selección de Chile, la cual llegaba con muchas ilusiones debido al buen rendimiento mostrado en sus primeros amistosos con Ricardo Gareca como entrenador.

Si bien el ‘Tigre’ comenzó a recibir sus primeras críticas como DT de la ‘roja’, todavía tiene muchos que lo respaldan y piden paciencia para ver los frutos de su trabajo. Uno de los personajes más ilustres que lo defienden es Marcelo Salas, quien afirmó que pese a los malos resultados, el equipo mostró un mejor rendimiento respecto a la etapa de Eduardo Berizzo y recordó que están en pleno recambio generacional:

“Tengo mucha confianza de que el equipo siga creciendo. La Selección está en un recambio y ha mostrado un mejor nivel en comparación a lo que mostró antes de que llegara Gareca”, declaró durante un evento organizado por la Conmebol, en la previa de la final de la Copa América entre Chile y Argentina.

Ricardo Gareca siempre había superado la fase de grupos de la Copa América - Créditos: Getty Images

El ‘Matador’ hizo referencia al próximo partido oficial de la selección chilena, que será visitando a Argentina, flamante bicampeón de América, el próximo 5 de septiembre por la fecha 7 de las Eliminatorias para el Mundial 2026:

“Estoy deseándole lo mejor a nuestra Selección. Espero que mejore mucho para que llegue bien a las Eliminatorias, porque se viene un partido muy pesado contra Argentina en septiembre”, indicó.

El tercer máximo goleador en la historia de la ‘roja’, también se refirió al choque que disputarán con como visitante Colombia en Barranquilla el 14 de octubre, ya que los ‘cafeteros’, pese a perder en la final del torneo Conmebol, se encuentran en gran momento y son de los equipos que mejor juega en el continente. Además, hizo énfasis en las condiciones climáticas de la ciudad en la que jugarán:

“Será un partido muy caluroso. Siempre ha costado mucho jugar allá y más por la temperatura, que es una desventaja para nosotros. Espero que la selección llegue de buena manera para estos partidos, por los puntos y que nos vaya bien”, añadió.

El estratega argentino hizo mea culpa y reconoció errores.

Ruggeri: “Siempre apoyaré a Gareca”

Otra figura internacional que estuvo presente en el evento de Conmebol, fue Oscar Ruggeri. Durante la etapa de Ricardo Gareca en Perú, el ‘Cabezón’ siempre apoyó a la ‘blanquirroja’. No obstante, confesó que ahora su gran amigo se marchó a Chile, su aliento pasará a la ‘roja’:

“Cuando Gareca estaba en la selección peruana, decías que Perú era tu segunda selección. Hoy en Chile ¿No tanto no?”, le consultó Así es el Fútbol. “No, no, siempre lo voy a apoyar a mi amigo, somos como hermanos, lo voy a apoyar. Todo lo que hizo en Perú fue grandioso, pero donde él vaya yo voy a estar con él”, fue su respuesta.

Por otro lado, el mítico zaguero argentino se refirió al recambio generacional que viven tanto Perú como Chile, y dejó en claro que no se trata de un proceso fácil, ya que no sabes si los nuevos talentos están listos para soportar el peso de vestir una selección nacional y poco a poco les debes dar esa confianza:

“Todas las selecciones viven recambios, el tema es que hay que estar preparados para esos recambios, porque no es agarrar a un chico y ponerlo en la cancha, tienen que agarrar a un chico que venga acostumbrado ya a entrenar con los de selección, a ponerse la camiseta de la selección, que no es sencillo, no es para todos”, añadió.