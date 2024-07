Ignácio da Silva, en el radar del Fluminense: negociaciones avanzadas entre clubes con fórmula de cesión inicial

Ignácio da Silva, de 27 años, es el nombre apuntado en Fluminense para reforzar la defensa. - Crédito: Getty Images

Ignácio da Silva está en la mira del Fluminense tras sus exhibiciones sostenidas con Sporting Cristal en dos temporadas con ruta ascendente (2023-2024). Las negociaciones entre clubes existen, acorde a lo informado por Globoesporte, bajo un carácter avanzado, pero se necesita determinar la modalidad final.

Inicialmente se intentó la fórmula de la cesión de un curso con una opción de compra inmediata por parte de la directiva del ‘Flu’. No obstante, a las autoridades deportivas de Cristal no les agradó la propuesta asegurando que la única manera para desprenderse del imponente central brasileño es mediante una compra definitiva.

A pesar de que la tratativa inicial no se materializó, los altos mandos del Fluminense no se han retirado la operación y mantienen en pie las conversaciones sin descartar ningún modelo de negociación. De manera que volverán a insistir por un préstamo, aunque de no resultar presentarán una oferta formal de compra con un alto valor monetario.

Ignácio da Silva es el líder de la defensa de Sporting Cristal - Crédito: Liga 1.

Ignácio, deseo del Fluminense

Para que el vigente campeón de la Copa Libertadores haga realidad su anhelo de incorporar a sus filas a Da Silva, deberá desembolsar una fuerte suma de dinero. Así las cosas, el ‘tricolor’ no se dará por vencido y en caso haya otro revés más, pretenderá comprar definitivamente la carta pase de Ignácio.

Según el sitio web Trivela, la Dirección Deportiva del Fluminense “pretende invertir 2,2 millones de dólares (12 millones de reales) para fichar al defensa de 27 años”, cuyo rendimiento en la Liga 1 de Perú le ha valido para ser considerado como uno de los mejores defensores del medio.

En esa misma línea, el departamento de scouting del ‘Flu’ viene realizando un trabajo de recolección de información para asegurarse que su posible incorporación esté a la altura de las órdenes del entrenador Mano Menezes. De momento, todos los comentarios recabados son elogiosos, generando un mayor interés para dar por finalizadas las operaciones en el Rímac.

