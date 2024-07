Josepmir Ballón aconsejó a Paolo Guerrero tras polémica por no ingresar contra Alianza Lima: “Lo debe manejar con el DT y la dirigencia”

"No me corresponde hablar sobre el tema", dijo Ballón acerca de Paolo Guerrero. Video: Liga 1 Max

Sin duda el momento más polémico de esta primera fecha del Torneo Clausura fue la negativa de Paolo Guerrero a ingresar al campo durante el partido entre César Vallejo y Alianza Lima en el estadio Mansiche de Trujillo. El ‘Depredador’ sostuvo una tensa discusión con el entrenador Guillermo Salas y su asistente técnico Leandro Fleitas, cuando estos dispusieron su entrada al terreno de juego.

Al final del compromiso, Liga 1 Max consultó su opinión al respecto a Josepmir Ballón, capitán del elenco ‘poeta’. No obstante, este evitó hacer un juicio de valor, dejando en claro que se trata de un tema personal y él no es el indicado de opinar al respecto:

“Es un tema de él, que lo tiene que manejar de manera personal y no me corresponde hablar como Josepmir Ballón”, declaró.

El delantero protagonizó insólita acción con el técnico Guillermo Salas. (Video: Liga 1 Max)

El exjugador de Alianza Lima también señaló que no pudo observar lo que sucedió, ya que en ese momento se encontraba jugando y luego, no tuvo oportunidad de ver las imágenes. No obstante, aclaró que dicha situación debe solucionarse en conjunto con el DT ‘Chicho’ Salas y la dirigencia presidida por Richard Acuña:

“Con todo respeto, no he podido ver, no podría hablar de las imágenes. Lo poco que sé es que son cosas que ustedes han podido manifestar y las debe manejar con las personas encargadas, tanto con el técnico, como a dirigencia. Yo no puedo hablar de eso, no soy quien para hacerlo”, expresó.

Por otro lado, el volante de 36 años se mostró acongojado por la derrota 3-2 ante los ‘íntimos’, pero recordó que se encuentran apenas en el inicio del certamen y todavía tienen chances de remontar:

“El grupo está golpeado por la derrota sobre todo, y por como se dio el partido, pero todavía quedan fechas para poder recuperarnos”, finalizó.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3-2 sobre los 'poetas' en polémico partido en Trujillo. (Video: Liga 1 Max)

Jugadores de César Vallejo explotaron contra arbitraje

Al igual que Josepmir Ballón, el resto de jugadores de César Vallejo optaron por mantenerse al margen del problema de Paolo Guerrero. Sin embargo, apuntaron fuerte contra el arbitraje de Edwin Ordóñez y el encargado del VAR Hilberth Villegas, quienes cobraron un penal por una polémica falta de Carlos Ascues sobre Kevin Serna y también retrocedieron en su decisión de cobrar la pena máxima por una posible infracción de Ángelo Campos sobre Arley Rodríguez.

Jairo Vélez, expresó que los árbitros siempre favorecen a los equipos grandes:

“No tengo idea de lo sucedido con Paolo, no lo vi. Es una decepción muy grande, así no se puede jugar, siempre en contra cuando es contra los grandes y así no se puede. Todo se va al agua por decisiones de los árbitros que no miden por igual a los equipos. A nosotros no nos escuchan, siempre lo mismo, quieren que uno les hable con respeto pero no nos escuchan. Así no es fácil, no nos miden con la misma moneda a ambos equipos. El trabajo de nosotros se va al agua por esto, da mucha bronca”, disparó.

Kevin Serna cayó en el área y todo terminó en revisión del VAR. (Video: Liga 1 Max)

Por su parte, Arley Rodríguez aseguró que sí sintió el contacto con Ángelo Campos y que incluso este sabe que cometió la infracción. Además, expresó que las repeticiones en cámara lenta pueden dar una visión distorsionada de los hechos:

“Del arbitraje general no voy a hablar, todos vimos lo que pasó. Para mí es penal, hubo contacto, Campos lo sabe, yo no me dirijo hacia ningún lado, sigo mi trayectoria. Si la ve en cámara lenta se ven muchas cosas, en cámara rápida va a ver que fue penal, ya veremos el video y veremos si el arbitraje fue justo o no”, señaló.