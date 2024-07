Dónde ver Venezuela vs Canadá HOY en Perú: canal tv online por cuartos de final de la Copa América 2024

Venezuela vs Canadá: partido por cuartos de final de la Copa América 2024

Venezuela y Canadá medirán fuerzas hoy viernes 5 de julio por el boleto a semifinales de la Copa América 2024. Este encuentro se llevará a cabo a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el AT&T Stadium, situado en la ciudad de Arlington, Estados Unidos.

Los ‘canucks’ fue una de las sorpresas en la primera fase. Y es que se ubicaron en el denominado ‘grupo de la muerte’ (Grupo A) junto a Argentina, Chile y Perú, y lograron clasificar como segundo con cuatro puntos, gracias a un empate y una victoria.

El cuadro encabezado por Alphonso Davies tiene un punto a favor: está curtido de medirse con selecciones sudamericanas. Además, los resultados lo acompañaron. Venció a los peruanos, empató con los chilenos y cayó ante los argentinos.

Alphonso Davies fue elegido en el once ideal de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa América 2024 - Créditos: Getty Images.

La ‘vinotinto’, por su lado, corrió con la misma suerte que Canadá, ya que se preparó enfrentando a selecciones de Concacaf en la fase de grupos. Se situó en el Grupo B y dio el golpe sobre la mesa al avanzar como líder, dejando en el camino a México.

Fue uno de los conjuntos nacionales que obtuvo puntaje perfecto en el certamen Conmebol. Ganó sus tres partidos: 2-1 ante Ecuador, 1-0 ante la ‘tri’ y 3-0 ante Jamaica. Estos resultados lo colocaron en el mismo sitio que Argentina y Uruguay.

La escuadra de ‘Checho’ Batista tiene dos jugadores en el top de goleadores de la competición: Salomón Rondón y Eduardo Bello. Ambos atacantes registran dos goles anotados, siguiéndole los pasos al centrodelantero argentino Lautaro Martínez (4 tantos).

Cabe destacar que en caso se mantenga la igualdad en Venezuela vs Canadá durante los 90 minutos, no habrá tiempo suplementario (dos tiempos de 15 minutos). De frente irán a la definición por penales. El ganador chocará con el vencedor del Argentina vs Ecuador en semis.

Copa América 2024 - Jamaica vs Venezuela - Resumen

Dónde ver Venezuela vs Canadá en Perú

DirecTV tiene los derechos de todos los partidos de la Copa América, por lo que transmitirá el choque entre venezolanos y canadienses para los hinchas peruanos y toda Latinoamérica.

Esta empresa cuenta con una aplicación llamada DGO, que se puede reproducir en diferentes aparatos tecnológicos, como tablets, laptops, celulares, entre otros.

Los fanáticos de Venezuela también tienen otra opción: Televen. Mientras que los de Canadá, por su parte, lo vivirán por medio de TSN (The Sports Network) y su cuenta de streaming TSN +.

Por último, Infobae hará la cobertura total de este decisivo compromiso, con la previa y el minuto a minuto. Goles, incidencias, detalles y más en la página web de este medio.

Canadá y Venezuela lucharán por el boleto a las semifinales de la Copa América 2024.

Horarios del Venezuela vs Canadá

El árbitro brasileño Wilton Sampaio dará el pitazo inicial de este partido a las 20:00 horas de Estados Unidos. Y a las 21:00 horas de Canadá y Venezuela.

En cuanto a otros países comenzará de la siguiente manera: 20:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 21:00 horas de Paraguay, Bolivia y Chile; y a las 22:00 horas de Uruguay, Argentina y Brasil.

Enfrentamientos previos

No será la primera vez que Canadá y Venezuela se crucen en una cancha de fútbol. Previamente, se midieron en dos amistosos internacionales. Primero, en 2007, igualaron 2-2. Y segundo, en 2010, empataron a uno. En este nuevo enfrentamiento tendrá que haber un ganador.