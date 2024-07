Peruano Kevin Ortega recibió duros comentarios de ‘The New York Times’ por su polémica en Copa América 2024: “Árbitro inepto”

Un furibundo Pulisic cuestionando las decisiones arbitrales de Kevin Ortega. - Crédito: Getty Images

Kevin Ortega es, sin duda, uno de los personajes más comentados en lo que va de la Copa América 2024. Al árbitro peruano lo señalan como uno de los actores principales para que el conjunto de ‘Las Barras y las Estrellas’ vea esfumada su clasificación a los cuartos de final de la justa CONMEBOL por su cuestionable rol en la derrota 0-1 contra Uruguay, en el Arrowhead Stadium.

Sus controversiales determinaciones sobre el gramado despertaron la indignación de los futbolistas de Estados Unidos. Uno de los más consternados con la actuación arbitral del peruano Ortega fue Christian Pulisic, quien en reiteradas oportunidades encaró al silbante hasta el punto de alzarle la voz.

Christian Pulisic, el capitán de Estados Unidos, siempre criticó el arbitraje de Kevin Ortega. - Crédito: AFP

No obstante, el acto de Kevin que más incomodó a los aficionados y jugadores norteamericanos fue el desaire a Pulisic dejándolo con la mano extendida al negarse a responder su saludo. Aunque la razón detrás de esa postura radica en las ironías del deportista que configuraron un irrespeto a la autoridad.

En cualquier caso, ese gesto aunado a sus polémicas arbitrales generaron una honda incomodidad en el país organizador de la Copa América 2024 reflejada en los principales periódicos como el NYT, que puso en duda las capacidades de Ortega.

El árbitro peruano protagonizó polémico momento con la estrella de Estados Unidos. (F51)

“¡Ah, el arbitraje!”

En su más reciente publicación digital, The New York Times -a través del suplemento The Athletic- criticó con dureza el papel ejercido por el silbante peruano en el cotejo toda vez que se deslizó la posibilidad de invocar a las autoridades correspondientes para que expliquen su particular rendimiento como árbitro principal en Norteamérica.

“¡Ah, el arbitraje! El árbitro Kevin Ortega parecía tan fuera de lugar que es urgente hacerle preguntas al organismo organizador, la CONMEBOL”, se lee en el informe del NYT. Aunque lo que más llamó la atención fue la manera en cómo catalogaron de “inepto” al peruano al momento de hacer una evaluación de los silbantes que impartieron justicia a LOS ‘yankees’ en la CA2024.

“Ortega no fue el único árbitro inepto con el que Estados Unidos lamentará haberse cruzado en este torneo”, se consignó. “Ante Panamá, el salvadoreño Iván Barton se negó a amonestar a César Blackman por una falta clara y perjudicial sobre el portero Matt Turner , quien luego pareció verse afectado por una lesión en la pierna sufrida en el choque”, añadió.

Pulisic, visiblemente molesto, encaró al árbitro Kevin Ortega al final del partido entre Estados Unidos vs Uruguay, por Copa América 2024. - Crédito: Getty Images

Más cuestionamientos

La función arbitral de Kevin Ortega ya ha recorrido el mundo y en parte por las informaciones difundidas en redes sociales y los medios de comunicación. Uno de ellos, de hecho, arremetió contra él y la CONMEBOL. “Estados Unidos totalmente enfadado por la peor decisión de todos los tiempos que terminó en gol”, tituló el portal Brobible.

Posteriormente se precisó que “el fútbol en el hemisferio occidental es notoriamente corrupto, con docenas de acusaciones presentadas en la última década debido a conducta indebida en la Concacaf, el organismo rector del fútbol en América del Norte, América Central y el Caribe, y en la Conmebol, que gobierna América del Sur”.

La derrota 1-0 ante Uruguay, combinado con el triunfo de Panamá 3-1 sobre Bolivia en un duelo simultáneo, dejó a Estados Unidos sembrado en el tercer lugar del Grupo C y por consiguiente fuera de la carrera de la Copa América 2024.