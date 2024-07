Jorge Fossati insiste que el Mundial 2026 es la meta principal de Perú y que Paolo Guerrero sigue vigente

Jorge Fossati aún confía que puede ir al Mundial 2026 con Paolo Guerrero en la planificación. - Crédito: EFE

La selección peruana intenta pasar la triste página de la eliminación de la Copa América 2024, donde cerró última en el Grupo A con tan sólo una unidad sin registrar victorias, aunque la situación más preocupante de la campaña fue no haber marcado goles, una tendencia que se acentúa cada vez más a lo largo del último tiempo.

Una vez instalado en Lima, el seleccionador Jorge Fossati no quiso ahondar en mayores detalles de lo sucedido en Norteamérica, aunque, desde su perspectiva, “hay muchas cosas que pasaron en esta Copa América, muchas cosas positivas para Perú”. Ahora su mente está fijada en un sólo propósito, el mismo por el cual lo trajeron a la Villa Deportiva Nacional para suceder a Juan Reynoso: llevar a Perú a la Copa del Mundo 2026.

Jorge Fossati quedó inconforme con la productividad de su plantel en el cierre de la Copa América 2024. - Crédito: Getty Images

“Estamos tristes, apenados, frustrados. Uno va con otra esperanza. La meta sigue la misma. Estamos adoloridos y tenemos días para procesarlos La meta sigue siendo la misma [...] Nos podemos dar un par de días para procesarlo, pero ya recargar baterías y a pensar en lo que siempre dijimos que era la meta”, comentó a su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Tras ello, Fossati emitió un reflexivo mensaje que espera resuene en sus dirigidos pensando en la reanudación del circuito mundialista: “Una cosa es estar tristes porque le queríamos dar esta alegría al aficionado peruano, pero otra cosa es bajar los brazos. Eso no está en los planes”.

El técnico uruguayo fue muy crítico en conferencia de prensa desde Miami. (Video: DIRECTV)

A su vez, hizo un balance rápido y general del papel desempeñado en la CA2024 remarcando que el segundo partido de la serie de grupos no mereció perderse a pesar de las dificultades relacionadas a la expulsión de Miguel Araujo. También dejó muy en claro que los experimentados seguirán en su consideración.

“Con Canadá, sin duda [no debimos perder]. Fue el que más merecimos ganar. El arbitraje de ayer no me pareció correcto. Paolo Guerrero y Christian Cueva están en plena vigencia”, sentenció Fossati mientras era recibido entre críticas y ataques de la afición, la cual le exigía que no cite más a los veteranos e inactivos.

Fossati sigue firme en la selección peruana pese al fracaso en CA2024. - Crédito: AFP

Fossati, centro de comentarios

A raíz de su endeble rendimiento como responsable técnico, Fossati ha sido foco de cuestionamientos. Al periodista Eddie Fleischman, por ejemplo, le ha hecho demasiado ruido su necedad con respecto a la conformación del plantel en CA2024: “Terminó la Copa América sin que Perú anote un solo gol. Con un técnico improvisado, que se zurró en los méritos para elegir jugadores y privilegió solo nombres por su pasado. Hoy 0-2 ante ARG “B” a media máquina. Son que juegue Grimaldo y dándole solo minutos a Zanelatto”.

Entretanto, el argentino Martín Liberman fue muy duro con su propuesta de juego. “Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje, a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcanzó. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente lo digo, yo que soy un amante del fútbol peruano, de su selección”, expresó.