Oliver Sonne lamenta profundamente la catástrofe de Perú en Copa América 2024: “El sentimiento es la decepción de no haber competido mejor”

Oliver Sonne regresará a Dinamarca para resolver su futuro con Silkeborg IF, tras una experiencia triste con Perú en Copa América 2024. - Crédito: Reuters

Oliver Sonne ha sido de los pocos futbolistas que ha salido a dar la cara por el desastre de la selección peruana en la Copa América 2024, consumado tras la caída 2-0 a manos de Argentina, en el cierre de la fase de grupos.

Al ‘Vikingo’ se le asignó el titularato, de manera inesperada, por una lesión de Andy Polo en el calentamiento en el Hard Rock Stadium. No hubo dudas, ese lugar iba a ser correspondido para Oliver, quien en líneas generales cumplió con la labores encomendadas más allá del score adverso.

Una vez concretado el final del duelo, y certificándose una eliminación bochornosa sin unidades ni goles anotados, el resultado trajo algunas reacciones instantáneas como la respuesta de Sonne a las videocámaras revelando un rostro apesadumbrado y desencajado por el fiasco reflejado en la CA2024.

Oliver Sonne jugó por primera vez como titular con Perú ante Argentina, en el cierre de la Copa América 2024. - Crédito: FPF

Aun así, el hombre del Silkeborg IF se dio un breve tiempo para conversar con los medios peruanos que esperaron su salida en la zona mixta. No pudo ocultar sus sensaciones contrapuestas por la noche vivida, pero el énfasis radicó en la “decepción de no haber competido mejor” con Perú.

“Claro, estoy muy contento de haber podido jugar desde el principio. Claro, siempre es triste ver a un compañero salir con una lesión, pero así es el juego también, y me hizo tener la oportunidad, y estoy muy, muy feliz por eso. Pero claro, el sentimiento que más se siente es la decepción de no haber competido mejor”, dijo a Área Sports Net.

Oliver Sonne, decepcionado por la campaña de Perú en CA2024. - Crédito: Fanáticos del Fútbol

“Tenemos que aprender”

A manera de autocrítica, Oliver Sonne dijo que sabíamos que íbamos a hacer un trabajo difícil, tratamos, pero es un buen equipo. Peleamos, pero no fue suficiente. Estamos muy tristes. Intentamos bastante, jugamos largo, corto, no sé qué pasó cuando nos marcaron. Tenemos que aprender”.

De otro lado, insistió que tenía muchos deseos de representar a la ‘bicolor’, algo que se dio en un contexto llamativo: “Estaba emocionado por jugar. Es lindo ver cómo tus compañeros te alientan. El DT me dio la chance y eso es bueno. Traté de ayudar al equipo, pero fue difícil”.

Oliver Sonne selló su compromiso con Perú de por vida. - Crédito: AFP

Un apoyo incondicional

No solamente el pueblo peruano respaldó al ‘Vikingo’ en su anhelado estreno como titular con Perú, sino también sus seres más cercanos. Sus padres, en compañía de su amada abuela Elsa Christensen y su reputada tía Helena Christensen, viajaron desde Dinamarca hacia Estados Unidos para presenciar su desempeño contra Argentina, en el Hard Rock Stadium.

Por si fuera poco, su novia Isabella Taulund también asistió al recinto para alentarlo desde una de las tribunas vistiendo la indumentaria de Perú, así lo demostró en varios clips compartidos desde su cuenta personal de Instagram. Ambos se conocieron cuando aún eran adolescentes y desde entonces han emprendido un largo camino como novios.

Ahora ambos deberán regresar pronto a la ciudad de Silkeborg para continuar con sus respectivas actividades. Con respecto al futuro de Sonne, aún conserva un vínculo con el SIF hasta mediados del 2026, aunque sus representantes evalúan la posibilidad de un movimiento en el mercado de pases de verano en Europa.

Incondicional. Isabella Taulund se puso la 'blanquirroja' en el Hard Rock Stadium para alentar a Oliver Sonne en su partido como titular ante Argentina. | Instagram