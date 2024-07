Oliver Sonne captó la atención de la prensa de Dinamarca por su titularidad con Perú en Copa América 2024: “Recibió el crédito de Lautaro Martínez y Ángel Di María”

Oliver Sonne en una disputa con Lautaro Martínez. - Crédito: AFP

Los principales medios de comunicación de Dinamarca estuvieron muy atentos al calendario de Oliver Sonne con la selección peruana en la Copa América 2024. No importó la amplia diferencia horaria, siempre respondieron a las notificaciones virtuales con respecto a la actividad del futbolista del Silkeborg IF.

Y en el momento más inesperado, se dieron con la sorpresa que el ‘Vikingo’ arrancaría acciones contra Argentina sustituyendo a Andy Polo por una lesión en los trabajos precompetitivos. La tarea de Oliver era frenar por su lado las arremetidas de verdaderas figuras mundiales.

Así lo consignó el diario Bold en su edición digital revelando un detalle inédito: que aquellos oponentes que se cruzaron con Sonne resaltaron su desenvolvimiento con Perú. “El back del Silkeborg recibió el crédito de estrellas como Ángel Di María, Alejandro Garnacho y Lautaro Martínez”, se lee.

Oliver Sonne yendo a una dividida contra Argentina. - Crédito: USA TODAY Sports

Tampoco se pasó por alto que el choque contra la ‘albiceleste’ representó el desafió más importante del nacido en Køge representando a los incas: “El domingo por la noche, hora danesa, Oliver Sonne fue titular con la selección peruana, que se encontraba en una situación difícil en la edición de este año de la Copa América. Argentina logró una victoria por 2-0 y aseguraron el primer lugar del Grupo A. Sonne y compañía están terminados”.

En ese contexto, el periódico Ekstra Bladet destacó que “la espalda del Silkeborg IF enfrentó a las estrellas argentinas siendo un partido difícil”. Entretanto, el tabloide Tipsbladet remarcó que Sonne “a la quinta vez tuvo suerte” para estacionarse como titular en la ‘bicolor’, aunque de poco sirvió porque “Perú terminó último en el Grupo A de la Copa América con solo un punto”.

Oliver Sonne, en primera plana del diario Ekstra Bladet. - Crédito: Difusión

“Amo a mis compañeros”

Antes de partir con destino a Dinamarca, para sumarse a la pretemporada del SIF mientras su entorno analiza opciones de posibles traslados dentro de Europa, Oliver mostró su lado más expresivo con Movistar Deportes al afirmar que siente un cariño invaluable por el plantel nacional.

“Realmente amo a mis compañeros de equipo, todos son muy amables y tratan de ayudarme, si no entiendo, tratan de explicarme en inglés. Son muy dulces y es realmente un buen equipo para estar”, comentó Sonne.

Oliver Sonne selló su compromiso con Perú de por vida. - Crédito: AFP

Antes de retirarse, el ‘Vikingo’ lideró los descargos en relación a la dolorosa eliminación en la Copa América 2024 reconociendo que guarda una sensación extraña a partir de su estreno oficial en medio de un revés perturbador.

“Estoy muy feliz porque pude jugar, pero lamentablemente ya no estamos en el torneo, no fuimos capaces de ganarle a Argentina y estamos tristes por eso”, manifestó el lateral peruano añadiendo que “tuvimos un mes muy bueno, donde pudimos realmente entrenar algunas cosas que no podemos cuando solo tenemos una semana. Creo que como equipo estuvimos realmente conectados y tratando de trabajar muy duro”.

“Muchas gracias a los hinchas por su apoyo. Tenemos que ganar los próximos partidos, en septiembre. Pero muchas gracias por todo. Arriba Perú”, concluyó Oliver, en comunicación con América Deportes, cuyo rendimiento en la CA2024 se resume en una alternancia y una titularidad.

Fanáticos demostraron su cariño por el danés tras victoria ante El Salvador. (Gustavo Adrianzén)