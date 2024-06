Chile vs Canadá podría suspenderse: lo que pasó en el último entrenamiento de Ricardo Gareca, y se repetiría en el partido por Copa América 2024

El equipo de Ricardo Gareca no pudo entrenar a la hora pactada debido a la lluvia, algo que podría repetirse el sábado. (Video: ESPN)

Todo se definirá este sábado 29 de junio en el Grupo A de la Copa América 2024. Perú enfrentará a Argentina, mientras que Chile hará lo propio con Canadá en la pelea por el cupo a los cuartos de final de la competición. Sin embargo, en las últimas horas surgió una importante incógnita en el país sureño, luego de que hayan surgido algunos inconvenientes climáticos que ponen en riesgo el desarrollo del partido entre la ‘roja’ y los ‘canucks’.

A solo un día del enfrentamiento en el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando, Florida, una alerta climática ha condicionado la disputa de este encuentro con normalidad. La prensa chilena informó que en esta localidad las condiciones no han sido óptimas en las últimas horas y se prevé lo mismo para el momento de la contienda.

De hecho, a causa del mal clima, los dirigidos por Ricardo Gareca no pudieron hacer sus prácticas con normalidad en el complejo de ESPN Wide World of Sports Complex, lo cual podría tener repercusiones al momento de jugar con Canadá. No obstante, los ‘canucks’ han pasado por la misma situación desfavorable.

“Está lloviendo, hay tormenta en Orlando. La selección comenzó a entrenar 45 minutos más tarde de lo que tenía previsto. No los dejaron salir a la cancha por los protocolos de esta zona hasta que cayera un poco menos de agua. Están entrenando hace 25 minutos, veremos qué trabajos puede hacer Gareca”, comunicó Christopher Brandt, reportero de ESPN Chile desde el lugar de los hechos.

Selección chilena entrena bajo el mando de Ricardo Gareca, exDT de Perú. Crédito: Selección chilena

“El temor es que las condiciones para mañana se prevén similares, que no va a parar la lluvia y que va a haber tormenta eléctrica. Entonces, están activados los protocolos en caso de una posible suspensión del partido. Esto lo sabremos mañana en el horario correspondiente. Les doy esa alerta, porque es habitual acá en Estados Unidos que cuando hay tormentas se suspenden los eventos deportivos”, añadió.

Cabe mencionar que el encuentro entre Chile y Canadá está programado para desarrollarse este sábado a las 19:00 horas (hora peruana) y se jugará en simultáneo con el cotejo que afronte la selección peruana ante Argentina. En ese sentido, el choque entre la ‘bicolor’ y la ‘albiceleste’ también está en duda, ya que se espera que los duelos de esta tercera fecha del Grupo A se realicen al mismo tiempo.

Una fecha final de infarto

En el Grupo A, la selección argentina ya aseguró su clasificación a los cuartos de final de la competición, gracias a sus triunfos ante Canadá (2-0) y Chile (1-0). No obstante, todavía falta definirse un cupo para la siguiente etapa en esta serie, que lo disputarán los otros tres combinados.

Jun 25, 2024; East Rutherford, NJ, USA; Argentina midfielder Rodrigo De Paul (7) reacts in front of Chile forward Victor Davila (9) after the match at MetLife Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Precisamente, la ‘albiceleste’ cerrará su participación en esta ronda inicial enfrentando a la selección peruana, que confía en una victoria para ilusionarse con el boleto a la siguiente fase. En la previa, Lionel Scaloni anunció que usará una alineación alterna, lo cual puede aprovechar la ‘bicolor’ en busca de los tres puntos. No obstante, de todas formas no será una misión fácil para los dirigidos por Jorge Fossati.

Por su parte, Canadá y Chile se jugarán el todo por el todo en el otro enfrentamiento. El combinado norteamericano, por ahora, está clasificando a los cuartos de final, pero tiene que ganarle a la ‘roja’ para tener garantizado su boleto. En tanto, los dirigidos por Gareca confían en ganarle a los ‘canucks’ para superarles en la tabla, esperando -además- que Perú no le gane a Argentina. El último cupo podría definirse por diferencia de goles, ya que es probable que exista igualdad de puntos en la tabla.