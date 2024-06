Paolo Guerrero sostuvo un tenso cruce con un reportero en zona mixta tras el Perú vs Canadá por Copa América 2024

Paolo no quiso responder una pregunta generando un clima tenso en zona mixta. | VIDEO: YouTube

La relación de Paolo Guerrero con los medios de comunicación sigue siendo tensa. Por alguna razón aún no puede familiarizarse del todo con los periodistas nacionales. Así quedó demostrado cuando cruzó palabras con un reportero de Latina Deportes tras la conclusión del Perú vs Canadá (0-1) por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024.

Una vez instalados en la zona mixta, el veterano ‘9′ de la selección peruana se dispuso a atender las distintas interrogantes de los periodistas, pero hubo una consulta que quiso ignorar sólo por el simple hecho de que el comunicador no le generaba simpatía.

Guerrero realizó un partido aceptable contra Canadá pese a su veteranía. - Crédito: EFE

“No te iba a dar una entrevista a ti; lo sabes, ¿no?”, respondió con mirada desafiante Paolo Guerrero a la consulta de Fernando Egúzquiza, quien en ningún momento se sintió disminuido por la actitud del goleador histórico de Perú. “Pero te estoy preguntando; si quieres no contestas, no hay ningún problema”, retrucó.

“¿Puedo preguntar? Si me dejas preguntar, pregunto, sino no hay ningún problema”, continúo toda vez que el ‘Depredador’ asentó con cierta disconformidad. Con esa respuesta tácita, Egúzquiza Peralta formuló la pregunta: “¿Por qué el equipo perdió? ¿Sientes que en algún momento tomaron confianza con 10 hombres?”.

Copa América 2024 - Perú vs Canadá - Resumen del partido

Guerrero no rehuyó y contestó, aunque con rostro adusto: “No es que tomamos confianza con 10 hombres. Creo que el equipo, desde el primer minuto, fue superior a Canadá. Dominamos todo el partido y estando con 10 jugadores dominamos también”.

“Desde el primer tiempo, ellos se caían solos con la pelota, hacían tiempo y no querían jugar. Acabamos pagando caro ese contragolpe donde nos hicieron el gol. En ese momento fueron efectivos”, enfatizó Paolo, cuyo rendimiento en el duelo por CA2024 fue positivo ganando una gran cantidad de pelotas y generando una ocasión de gol en un saque de falta conjurado por el arquero Maxime Crépeau.

Guerrero aún es un futbolista considerado en Perú. - Crédito: AFP

Diferencias en redes sociales

Al momento del despacho nocturno en Latina Deportes, Fernando Egúsquiza comentó que sostuvo una breve discusión con Paolo Guerrero a través de mensajes directos por Instagram. En ese espacio, el experimentado goleador le había adelantado que en caso darse un encuentro, rechazaría cualquier interrogante de su parte. Algo que finalmente pasó en Kansas.

“Paolo ve el programa ‘La Polémica’ y en alguna ocasión lo critiqué desde lo futbolístico. Él no lo tomó a bien y me escribió a Instagram diciéndome que no me iba a volver a dar una entrevista, que nunca iba a contestar ninguna pregunta más en adelante”, apuntó.

“Él tiene todo el derecho de no contestar ninguna pregunta y yo tengo el derecho de hacerle las preguntas. Queda en él contestarlas o no. Tengo reconocer que ha respondido a las preguntas que le hice”, zanjó.

El delantero nacional también analizó el desempeño de la selección en su debut copero. (Video: DIRECTV)