Arturo Vidal arremetió contra Ricardo Gareca y aseguró que con él, Chile hubiera derrotado a Perú: “Conmigo era otra cosa”

Arturo Vidal cuestionó a Ricardo Gareca por no convocarlo a la Copa América y afirmó que con él, le hubieran ganado a Perú (Roja y Pasión)

Arturo Vidal volvió a lanzar fuertes comentarios contra Ricardo Gareca por no convocarlo a la Copa América 2024. Esta vez, utilizó como pretexto el empate 0-0 entre Chile y Perú por la primera fecha del Grupo A, un resultado decepcionante para el país sureño, el cual llegaba como favorito debido al buen funcionamiento mostrado por el equipo del ‘Tigre’ en los amistosos previos.

El ‘Rey Arturo’ comenzó recordando que los encuentros oficiales tienen una dificultad muy superior a la de los de preparación, haciendo referencia a los buenos resultados obtenidos por el DT argentino en la previa, en la que golearon 3-0 a Paraguay y a Albania, y perdieron 3-2 en un cotejo muy luchado contra una potencia como Francia. Además, aprovechó para criticar a los dirigidos por Jorge Fossati, afirmando que no contaban con muchos argumentos ofensivos, pero que aun así complicaron a la ‘roja’.

“Los partidos de eliminatorias, los partidos de clasificación son muy duros, no tienen nada que ver con los amistosos. Cuando se juegan los amistosos se juegan con cinco cambios menos, y los partidos de Copa América, cuando son por definir, son muy duros y difíciles. Se vio el otro día contra Perú, que sin tener mucho Perú, le complicó el partido a Chile”, declaró en rueda de prensa.

Luego, afirmó que, de haber contado con su presencia y la de Gary Medel; otro referente de la ‘generación dorada’ que quedó fuera por decisión de Gareca, hubiera sido otro el resultado, y que si no fue así, fue por decisión exclusiva del ‘Flaco’.

“Ustedes saben que la selección con Vidal y Gary es otra cosa. Pero así lo quiso el entrenador”, disparó.

No obstante, no todos fueron dardos, el bicampeón de las Copas Américas 2015 y 2016 también deseó suerte a la selección chilena en su partido de este martes 25 de junio frente a Argentina y afirmó que, mientras le toque estar afuera, le tocará alentarlos como un hincha más:

“Ojalá puedan seguir mejorando, se viene un partido muy duro contra Argentina, contra los campeones del mundo. Ojalá que lo disfruten, tomen experiencia y hagan lo mejor posible. A la selección hay que tenerle fe, hay que confiar siempre, ojalá puedan pasar a la otra fase y después en la eliminatoria, clasificar al Mundial que es el primer objetivo. Hay que apoyar ahora desde afuera y seguir apoyando hasta el final a la selección”, concluyó.

Arturo Vidal no jugará la Copa América 2024 con Chile por decisión de Ricardo Gareca - Créditos: Getty Images.

Lionel Scaloni sobre ausencia de Arturo Vidal

En la previa del Chile vs Argentina, Lionel Scaloni se refirió a las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel. El DT campeón del mundo las vio como positivas, ya que se trata de jugadores que consideraba muy peligrosos:

“Son dos excelentes jugadores que le han dado muchísimo a su país. Yo particularmente cuando jugaba, Vidal sobre todo, me sentía bastante identificado con su manera de jugar porque, además de jugar bien, nunca daba una pelota por perdida. Y Medel ya todos saben lo que era defensivamente. Imagino que para el pueblo chileno no tenerlos dentro de una cancha costará, pero son, lo que siempre decimos, son procesos. Los chicos van cumpliendo años y yo no sé el por qué no están pero sí que es evidente que Ricardo lo está haciendo bien y está apostando por otras cosas. Eso no quita que han sido futbolistas recontra reconocidos a nivel mundial. Así que no tenerlos puede ser un alivio porque son jugadores de máximo nivel. Imagino que la gente de Chile, el día de mañana, puedan hacerles un buen homenaje”, declaró.

Último partido de Arturo Vidal con Chile

El último partido de Arturo Vidal con la selección de Chile fue el 12 de septiembre del 2023, en el empate 0-0 con Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Aquel partido lo jugó con una lesión en la rodilla, por lo que, posteriormente se tuvo que operar y se perdió el resto de las clasificatorias. Cuando asumió Ricardo Gareca a inicios de este año, estaba volviendo poco a poco a las canchas, no obstante, pese a coger mucho ritmo en Colo Colo, nunca fue citado por el ‘Tigre’.