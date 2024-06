Vasco Fry, el peruano que milita en la liga de Canadá: crecimiento en Vancouver FC, experiencia con ‘les rouges’ y consejo para la ‘bicolor’ en Copa América 2024

Vasco Fry llegó a Vancouver FC procedente del Vancouver Whitecaps. - Crédito: VFC

Criado en las formativas de Sporting Cristal, Vasco Fry, apenas llegó a la mayoría de edad, decidió marcharse del Perú para emprender una aventura con destino hacia Canadá, país con el que ha conectado al punto de convertirse en un ciudadano más. Ahora, el mediocentro del Vancouver FC, cuya temporada es totalmente plausible, tendrá sensaciones contrapuestas cuando esas dos naciones colisionen por la Copa América 2024. “Estoy muy interesado por el partido, porque literalmente son mundos opuestos”, aseveró a Infobae.

- Eres peruano, pero radicado en Canadá. Allá te estás haciendo un nombre. ¿Qué balance haces de tu carrera?

Soy peruano. Nací y crecí en Perú. Recién vine a Canadá a los 18 años para jugar en Whitecaps. Ahora estoy aprovechando lo que es la Canadian Premier League, una liga relativamente nueva si le quieren llamar. Sí, estoy aprovechando el crecimiento y de lo que es el fútbol aquí en Canadá.

- ¿Cómo nació el interés de Vancouver Whitecaps de integrarte a sus filas nada más al llegar a la mayoría de edad?

De hecho, no lo sé [risas]. Llegó por mi papá, por ahí llegó el interés y se dio la oportunidad. Mi hermano ya estaba acá en Vancouver, estudiaba acá. Entonces, se hizo fácil tomar la decisión. Sabíamos también que Yordy se encontraba acá en ese entonces y probamos suerte. Él era un peruano que ayudaba. Eso fue positivo.

- ¿Qué tal esa amistad con Yordy Reyna, un futbolista muy valorado en Vancouver?

De hecho nos llevábamos súper bien. Todavía conversamos, obviamente que algo más distante porque él está en Rusia. Lo que significaba Yordy en Vancouver, en ese época, fue enorme.

- Jugaste en Concachampions, pero no encontramos muchos registros en MLS. ¿Cómo se explica eso?

Te cuento lo que pienso: ese año hice pretemporada con el primer equipo, me fue súper bien y jugué varios partidos. Acá hay como un torneo amistoso donde participan varios clubes de la MLS. Y sí, la Concachampions vino primero que la MLS. De ahí estuve en banca dos o tres partidos y después no tuve muchos minutos. A partir de eso pedí el préstamo para Vancouver FC.

Vasco Fry debutó profesionalmente con Vancouver Whitecaps. - Crédito: Difusión

- Te ubicas en Vancouver, en Canadá. ¿Tiene alguna relación con el equipo de Estados Unidos?

No, no. La gente suele confundirse desde otro lado. El Vancouver FC es de la Canadian Premier League y Vancouver Whitecaps es el club que milita en la MLS.

- Nos comentabas que la Canadian Premier League es un certamen que recién se está dando a conocer. Pero desde tu perspectiva, ¿es competitiva?

Sí, creo que sí. Hay varios inversionistas que están poniendo el ojo en la liga. En este año, gente del Monterrey compró un equipo en Toronto y el Atlético Madrid tiene un equipo en Ottawa.

- ¿Existe un potencial cercano de crecimiento?

El cercano es el Mundial 2026, eso ha impulsado bastante. Después de eso todo será positivo, porque el mundo posará sus ojos en Canadá.

- Hablamos precisamente de Canadá. Cuentas con la ciudadanía aunque eres peruano de nacimiento. ¿Cómo te identificas más?

Básicamente he vivido en Perú toda mi vida. A Canadá vine para quedarme. Y ya llevo casi seis años. Obviamente me siento canadiense. Antes sólo tenía el pasaporte, pero ahora lo siento un poco más. Sí, toda mi vida la he pasado en Perú, pero estos seis años en Canadá me han dejado algo lindo.

- Tienes 23 años y te estás dando a conocer con aportes goleadores importantes en Canadá. ¿Sueñas con ser llamado a una selección nacional?

Sí, de hecho. Todo aquel que juega al fútbol profesionalmente tiene el sueño máximo de representar a su selección. Tengo la gran oportunidad y chance de tener dos opciones. Es un privilegio.

- Se conoció que existió un acercamiento . ¿Es cierto eso? ¿Alguna vez tuviste relación con la selección de Canadá?

Sí, hace unos años un entrenador de la U20 de Canadá se me acercó para comunicarme que me tenía en cuenta. Para ese entonces era como para un Sudamericano.

- ¿En la actualidad no se ha dado algún acercamiento?

No. Sé que han cambiado de técnico recientemente y dio una entrevista asegurando que le estaba echando un ojo a la Canadian Premier League. Eso motiva.

- ¿Verías con buenos ojos unirte a Canadá si se diera la oportunidad pensando en la Copa del Mundo 2026?

Bueno, como te digo, soy un privilegiado que tiene las dos ciudadanías. No cerraría ninguna puerta, a eso voy.

Vasco Fry destaca en Vancouver FC por su capacidad goleadora en la Canadian Premier League. - Crédito: Difusión

- Conocí que no todo es fútbol en tu vida, dado que estudias una carrera universitaria en psicología. ¿Qué tan fácil es compaginar esas actividades?

Es complicado por el tiempo. Entreno en la mañana y de ahí me toca a ir a clases en la noche. Eso comenzó por mis papás, que querían que estudie. El fútbol se acaba en algún momento. Lo veía, al principio, como una molestia, pero ahora, que estoy terminando, quiero darles las gracias porque lo veo como algo positivo.

- Iniciaste tus formativas en Perú con Sporting Cristal. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa etapa? ¿Qué amistades aún conservas?

Cristal fue lindo. Llegué ahí a los 15 años y desde ese entonces el más conocido es Jhilmar Lora; lo vi hace poco en un partido de pretemporada. Fui a verlo, lo saludé y pasamos un lindo momento. También en aquella reserva estaban Fernando Pacheco, Martín Távara y Gianfranco Chávez.

- ¿Cómo es tu relación con el fútbol peruano?

El fútbol peruano lo veo siempre, me encanta ver la Liga 1 cuando estoy en casa. Obviamente que pasar cuatro años en Cristal fue lindo, siempre hay buenos recuerdos.

- ¿Te gustaría jugar en la Liga 1 en algún momento?

Sí, obvio, ¿por qué, no? De hecho, mi prioridad, por la espinita que me quedó por Whitecaps, es la MLS pero no descarto regresar a Perú en un futuro.

- ¿Hay alguna opción de regresar a la MLS?

Ahora tengo contrato con mi equipo. Eso se vería más adelante si se da la oportunidad.

-Hubo algunos futbolistas que te precedieron en la Canadian Premier League como Jared Ulloa y Adrián Ugarriza. ¿Crees que aún existe una atención para los peruanos?

Sé que ahora, por el tema de los inversionistas, han llegado como cinco mexicanos. Pero no hay muchos ojos a la liga peruana. Sí, Jared estuvo el año pasado, y Adrián hace un par de años. En Perú todavía no se le conoce.

- ¿Qué avizoras para el Perú vs Canadá por Copa América 2024? ¿Qué hay que tener en cuenta?

Es un fútbol muy físico. En Perú te enseñan mucho lo técnico, pero acá se potencia lo físico. Te encuentras con jugadores físicos, pero a la vez muy técnicos. Hay futbolistas jugando en la Premier League. No hay que subestimar a Canadá por no ser un país sudamericano.

- ¿Cómo crees que será el partido?

Será un partido interesante, porque son estilos muy diferentes. El futbolista peruano es totalmente opuesto al canadiense. Acá literalmente son atletas que los puedes poner a correr en las pistas de los estadios. Y lo van a hacer bien. Estoy muy interesado por el partido, porque literalmente son mundos opuestos.

- ¿Cómo tomas que tu nombre haya aparecido en nominaciones de la Canadian Premier League y en alineaciones ideales estadísticas?

Estoy contento, porque todo el trabajo que estoy haciendo se refleja en la cancha. Estar en un once ideal de sudamericanos de mayo es lindo y te hace conocer un poco más teniendo en cuenta que salí de Perú muy joven y no tengo un perfil allá.

- Para aquellos que no te referencian, ¿cuál sería tu descripción personal?

* Me describiría como un mediocentro, digamos como Yotún, que últimamente se está liberando un poco más. Antes estaba más fijado en el mediocentro y ahora tengo más llegada, más chance de gol y asistencias. En este futuro cercano quiero seguir en esta racha de buenos partidos. Y en lo personal espero acabar pronto la universidad.

Vasco Fry espera mantenerse en Canadá por muchos años. - Crédito: VFC