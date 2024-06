Partidos de hoy, viernes 21 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 21 de junio, tendremos una jornada cargada de emociones. Las Copa América 2024 traerá un partido de alto voltaje, mientras que en la Eurocopa se disputarán tres encuentros. A esto se le suma el choque de la Nations Cup, el cual viene generando mucha expectativa.

El cuadro eslovaco sorprendió en su debut tras vencer por la mínima a Bélgica y se ubica en el segundo puesto del Grupo E, solo por detrás de Rumanía debido a la diferencia de goles, motivo por el cual, de sumar ante los ucranianos, tendría muchas chances de clasificar a la siguiente ronda del certamen. Por su parte, el equipo amarrillo y azul está en la obligación de responder sí o sí luego de ser goleado en su estreno.

Horas más tarde, Polonia y Austria se verán las caras. El elenco polaco buscará sumar sus tres primeros puntos tras ser derrotado en la primera fecha por Países Bajos (2-1). En tanto, Austria cayó 1-0 ante Francia con un autogol de Maximiliam Wober.

Para cerrar la jornada en la Euro, la ‘naranja mecánica’ enfrentará a Francia, tras un debut más que complicado frente a las ‘águilas blancas’, donde empezaron perdiendo, sin embargo, Gakpo consiguió marcar la igualdad. Weghorst ingresó a poco de que finalizara el compromiso y en menos de un minuto le dio el triunfo a los dirigidos por Ronald Koeman.

Por su parte, ‘les blues’ no la pasaron del todo bien y sufrieron más de la cuenta contra Austria, equipo al que lograron vencer por la mínima gracias a un tanto en contra de Wober. Cabe resaltar que, Kylian Mbappé sufrió una fractura de nariz, pero esto no le impedirá seguir jugando en el torneo. Eso sí, con una máscara que lo proteja.

Finalmente, la selección peruana se verá nuevamente las caras con Chile en lo que será una nueva edición del ‘clásico del pacífico’. El combinado nacional llega de registrar un empate con Paraguay y una victoria ante El Salvador, sin embargo, lo mostrado en el campo dejó más dudas que certezas.

Mientras que, la ‘roja’ viene atravesando un buen momento futbolístico tras la llegada de Ricardo Gareca. Como se sabe, el ‘Tigre’ ha mantenido a algunos jugadores de la ‘generación dorada’ como por ejemplo Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Claudio Bravo, pero también ha tomado la decisión de apostar por algunos recambios como Víctor Dávila, que viene de marcar dos goles frente a Paraguay.

Recordemos que ambas escuadras son parte del Grupo A junto a Argentina y Canadá, equipos que hicieron su debut el último jueves. El marcador quedó 2-0 a favor de la ‘albiceleste’ tras los tantos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Con este resultado, los vigentes campeones del mundo se ubican en lo más alto de la tabla con tres puntos.

Argentina venció 2-0 a Canadá en la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024 - Créditos: Dale Zanine / USA TODAY Sports

Partidos de Eurocopa 2024

- Eslovaquia 1-2 Ucrania / Finalizado

- Polonia vs Austria (11:00 horas / Olympiastadion / Star Plus y DGO)

- Países Bajos vs Francia (14:00 horas / Red Bull Arena / Star Plus y DGO)

Partido de Copa América 2024

- Perú vs Chile (19:00 horas / AT&T Stadium / DGO y América TV)

Partido de Nations Cup

- Samoa vs Papúa Nueva Guinea (23:00 horas / HFC Bank Stadium / FIFA Plus)

Partido de fútbol canadiense

- Cavalry vs Atlético Ottaw (20:00 horas / ATCO Field)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Mineros vs Cuniburo (11:00 horas / Federativo de Guaranda)

- Vicentino Dragons vs Deportivo Coca (13:00 horas / Tito Marcelo Navarrete)

Partidos amistosos internacionales

- Chile Sub 20 vs Paraguay Sub 20 (15:00 horas / Estadio Municipal Nicolás Chahuán)

- Ecuador Sub 20 vs Canadá Sub 20 (17:45 horas / Estadio Municipal Nicolás Chahuán)

Partido de fútbol uruguayo

- Montevideo City vs Cerrito (18:00 horas / Estadio Centenario)