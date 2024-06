Jorge Fossati reconoció ‘morbo’ con Ricardo Gareca antes del Perú vs Chile por Copa América: “Vamos a hablar dentro de la cancha”

Jorge Fossati reconoció ‘morbo’ con Ricardo Gareca antes del Perú vs Chile por Copa América 2024 (Movistar Deportes).

Este viernes 21 de junio, la selección peruana debutará en la Copa América 2024, cuando se enfrente a Chile en el AT&T Stadium de Texas, por la fecha 1 del Grupo A. Dicho partido tendrá un condimento especial, ya que significará la primera que la ‘bicolor’ tenga al frente a Ricardo Gareca, quien fue su técnico por 7 años y medio y dejó una huella imborrable en el país.

Jorge Fossati, actual DT de Perú, es consiente de esta circunstancia, e incluso se animó a deslizar que este reencuentro con el ‘Tigre’, dotará al compromiso de un significado mayor al que ya tenía, solo por el hecho de tratarse del ‘Clásico del Pacífico’:

“Mas allá de todo el folklore que tiene este partido en especial, por el técnico, porque es el clásico del Pacífico, no sé qué está en el primer lugar. Nosotros por encima de todo, tenemos que hacer lo que siempre hacemos. Respetar al rival, sin subestimar nunca, pero tampoco sobrestimar, tenemos que respetar al rival, pero primero respetarnos a nosotros”, expresó.

Ricardo Gareca debutará oficialmente como DT de Chile, enfrentado a Perú en la Copa América. (AP Foto/Julio Cortez)

El estratega uruguayo también indicó que no es un problema no llegar con el rótulo de favorito, y entiende que si la mayoría da por ganador a los chilenos, se debe al complicado presente que atraviesa la ‘blanquirroja’:

“No sé lo que se habla o lo que se deja de hablar, pero claro que una tendencia veo. Me parece que tenemos que ser conscientes de que eso no nos puede molestar. En lo previo, si se analiza, hoy no se puede ver a Perú como favorita para nada. Esto es una realidad y hay que vivirla. Lo que está en nuestras manos es usar el presente para que esa realidad cambie. Personalmente no me molesta para nada y a los jugadores les he transmitido eso. Nuestra forma de hablar es adentro de la cancha”, expresó.

Asimismo, manifestó su plena confianza en sus futbolistas, a quienes ha observado con una actitud positiva en los últimos entrenamientos:

“Por lo menos a mí me suele suceder, una mezcla de ansiedad con que llegue el momento. Por otro lado, gran concentración para que no se nos escapen detalles, pero también optimismo porque veo a los muchachos muy bien. Hemos ido mejorando día a día, somos optimistas, sabemos la categoría del rival, pero creemos en nuestras posibilidades”, comentó.

La selección peruana está trabajando pensando en su debut con Chile por la Copa América 2024. (La Bicolor)

Jorge Fossati sobre los récords de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero tiene la chance de convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa América. El ‘Depredador’ tiene 14 tantos y está a solamente tres de igualar los 17 del brasileño Zizinho y el argentino Norberto Méndez. Además, está a solo uno de igualar a Lolo Fernández como futbolista peruano con más tantos en la competición.

Jorge Fossati se mostró entusiasmado con la posibilidad de que el atacante de 40 años se meta en la historia, pero también dejó en claro que primero velará por los intereses de su equipo, y que los minutos que le de en la cancha, dependerán de lo que le convenga a la selección:

“Por supuesto que sería hermoso que sucediera. Pero yo dirijo un equipo y en ello está puesta mi atención especial. Si a su vez se puede dar que Paolo juegue y pueda batir ese récord, entonces se dará, porque es lo mejor para el equipo. De esa manera es que tengo que dirigir, porque sino, por supuesto que lo pongo todos los partidos desde el primer minuto, y lo dejo si está mal, a ver si lo emboca. Pero no es mi tarea ni mi responsabilidad”, aseguró.