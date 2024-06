HOY, a qué hora juegan Ecuador vs Venezuela: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa América 2024

Conoce a qué se jugará el choque entre Ecuador y Venezuela por Copa América 2024 - Créditos: Composición Infobae

Ecuador medirá fuerzas ante Venezuela hoy, sábado 21 de junio, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Copa América 2024. El cotejo tendrá lugar en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.

Aunque no parezca, el combinado ‘tricolor’ llega con más dudas que certezas y es que el nivel mostrado no ha terminado de convencer. Pese a ello, es uno de los favoritos a clasificar a las instancias finales del certamen continental con una mezcla entre experiencia y juventud.

“Las cosas que por ahí no nos permitan sumar, estamos tratando de que no entren al grupo. Queremos cosas positivas y lo positivo es que el grupo está bien, nuestro entrenador está bien, creemos en él y en cada uno de nuestro compañeros, y yo creo que eso va a ser lo más importante”, sostuvo Enner Valencia durante conferencia de prensa.

Por su parte, la ‘vinotinto’ se encuentra atravesando un buen momento futbolístico, por lo que buscará dar el golpe y meterse en cuartos de final. Recordemos que los dirigidos por Fernando Batista tuvieron un gran arranque en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, lo que ilusionó a su hinchada.

“No hemos conseguido nada aún, pero creo que estamos en el camino correcto y esa es la idea. Así me toquen 5 minutos o 90, 20 o como aquel partido contra Paraguay en el que no me tocó estar en la cancha estoy disfrutándolo porque son mis últimos años en la selección”, expresó Tomás Rincón en la previa.

Cabe resaltar que, la última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue en la quinta jornada del presente proceso clasificatorio. En aquella oportunidad, el marcador quedó igualado 0-0, motivo por el cual, los dos equipos irán en busca de su revancha.

A qué hora juegan Ecuador vs Venezuela

El duelo entre ecuatorianos y venezonalos por la primera fecha de fase de grupos de la Copa América 2024 se llevará a cabo este sábado 22 de junio, en las instalaciones del Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Dicho compromiso tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela arrancará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil y Uruguay irá desde las 19:00 horas.

Dónde ver Ecuador vs Venezuela

El choque entre Ecuador y Venezuela será transmitido a través de la cadena internacional DirecTV, empresa que adquirió los derechos exclusivos para emitir todos los partidos del certamen bajo la autorización de Conmebol. El contenido también estará disponible en la plataforma de streaming DGO.

En suelo ‘norteño’ se podrá ver en Ecuavisa, mientras que en territorio venezolano será emitido mediante Televen. Si te encuentras en Estados Unidos, deberás sintonizar Univisión o Fox Sports.

Posibles alineaciones de Ecuador vs Venezuela

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; John Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento y Enner Valencia. DT: Félix Sánchez Bas.

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Yangel Herrera, José Andrés Martínez; Darwin Machís, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.