Partidos de hoy, jueves 20 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 20 de junio: horarios y canales TV.

Hoy jueves 20 de junio se llevarán a cabo varios partidos que serán de mucho interés para el fanático del fútbol. Y es que las competiciones de selecciones nacionales, primero con la Eurocopa y, también, con el inicio de la Copa América. También habrá acción en dos de ligas de Sudamérica.

El máximo torneo de países del continente comenzará este día en Estados Unidos con el partido inaugural entre Argentina, vigente campeona del certamen y del mundo, frente a Canadá en el Mercedes Benz Stadium, de la ciudad de Atlanta. En la previa habrá una ceremonia con un show musical incluido, que marcará el camino para que los 16 equipos participantes (10 de Conmebol y 6 de Concacaf) en búsqueda del ansiado trofeo.

El máximo organismo continental resumió la presentación del torneo regional que se disputará en Estados Unidos. (Video: Copa América)

La ‘albiceleste’ intentará apelar al buen momento que atraviesa a nivel colectivo. Y es que de sus últimos 20 partidos, solo perdió en una ocasión (2-0 ante Uruguay en la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas el 2023). Los recientes cinco duelos se impuso sin mucho problema: 1-0 frente a Brasil, 3-0 sobre El Salvador, 3-1 ante Costa Rica, 1-0 contra Ecuador y 4-1 ante Guatemala.

Para Lionel Messi será una competición especial, ya que podría ser la última que dispute con la selección argentina. Y es que tal y como declaró hace unos días para Marcelo Tinelli, dejando la duda si estaría en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. “No sé si voy a jugar o no. Va a depender de cómo vaya evolucionando en el día a día. Me sigo cuidando como siempre y hoy me siento muy bien”, expresó.

Lionel Messi será el capitán de una selección argentina que buscará su 16° título de Copa América. - créditos: AP Foto/Nick Wass

Empero, los argentinos tendrán en la vereda del frente a Canadá, que si bien atraviesa por un presente irregular y será su primera participación en Copas Américas, cuenta con el respaldo de haber competido en el último Mundial de Qatar 2022 tras haber quedado primera en las Eliminatorias de la Concacaf, por encima de Estados Unidos y México. Además, cuenta con importantes jugadores como Alphonso Davies (Bayern Munich de Alemania), Jonathan David (Lille de Francia), Tajon Buchanan (Inter de Milán de Italia) y otros más.

Por otro lado, la Eurocopa continúa con su desarrollo. Esta vez, Eslovenia se medirá ante Serbia en el Allianz Arena por el grupo C. En el mismo cuadro, Inglaterra intentará mostrar una mejor imagen futbolística cuando se enfrente a Dinamarca. Los británicos ganaron por la mínima a los serbios, pero no convencieron en el juego teniendo a grandes figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, entre otros.

En tanto, en el grupo B, España e Italia protagonizarán el cotejo del día. Ambos equipos consiguieron triunfos en el debut, por lo que este emparejamiento podría marcar diferencias a la hora de luchar por la clasificación a la siguiente ronda. Lamine Yamal es una de las gratas apariciones de los españoles, dada su notable capacidad para ir hacia adelante y dejar rivales en el camino, con tan solo 16 años. No obstante, los ‘azzurris’ cuentan con el goleador Mateo Retegui y Nicolo Barella como los estandartes de un equipo que, bajo la dirección técnica de Luciano Spalletti ha mostrado una mejor expresión en el juego.

Jude Bellingham es la gran figura de Inglaterra con 20 años. - créditos: EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Partido de Copa América 2024

- Argentina vs Canadá (19:00 horas / DSports, América TV)

Partidos de Eurocopa 2024

- Eslovenia 1-1 Serbia (Finalizado)

- Dinamarca vs Inglaterra (11:00 horas / Star+, ESPN)

- España vs Italia (14:00 horas / Star+, ESPN)

Partido de Copa de las Naciones de Oceanía

- Vanuatu vs Nueva Zelanda (23:00 horas / FIFA+)

Partidos de Brasileirao

- Vitória vs Atlético Mineiro (16:30 horas / L1 Play, Globo, Zapping, Claro TV, Premiere 3, SporTV)

- Flamengo vs Bahía (18:00 horas / L1 Play, Globo, Zapping, Claro TV, Premiere 2, SporTV)

- Palmeiras vs Red Bull Bragantino (19:30 horas / Zapping, Claro TV+, Premiere 3, SporTV)

Partido de fútbol chileno

- Ñublense vs Huachipato (14:00 horas / Estadio TNT Sports)