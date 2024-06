Los objetivos de Jorge Fossati con la selección peruana en la Copa América 2024

Fossati aceptó dirigir a Perú en reemplazo de Reynoso durante las Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

A Jorge Fossati se le presenta su desafío más importante y riguroso desde que está al mando de la selección peruana: la Copa América 2024. En teoría ese no es su foco central, dado que ha apuntado todos sus esfuerzos a la reanudación de las Eliminatorias Norteamérica 2026 con la consigna de levantar a la ‘bicolor’, pero no querrá ser simple comparsa en la cita continental a desarrollarse en Estados Unidos.

La sensación que emana la Copa América será una especie de recuperación desde el lado futbolístico y emocional. Esos aspectos son los principales que no descuidará el ‘Nono’ a lo largo de la fase de grupos, donde Perú está encuadrado con oponentes de fuste como Argentina, Canadá y Chile.

A pesar que la tarea primordial es el restablecimiento total del grupo, no se puede dejar de lado competir en el certamen, teniendo en cuenta que la selección nacional es la única que ha superado la serie de grupos de las últimas diez ediciones. Así las cosas, Fossati tendrá que volcar toda su experiencia para hacer un buen papel que le garantice el éxito toda vez que ejecute sus propósitos esenciales.

Perú, entre la incógnita y el sueño de salir del hoyo con Fossati. - Crédito: EFE

Fortalecer el esquema matriz

Al momento que el ‘Flaco’ se estacionó en la Villa Deportiva Nacional aseguró que cambiaría totalmente la propuesta de juego con su clásico y afamado 3-5-2, un esquema que a lo largo del tiempo no ha recibido la aceptación total de los especialista, pero del que se ha encargado que sea su garantía por más de tres décadas de trayectoria en América y Asia.

“No pretendo que ni en el primer ni en el segundo partido la idea futbolística salga a la perfección, pero sí tengo la convicción, por lo que he hablado con varios futbolistas, que tienen unas ganas bárbaras y eso espero que le llegue al aficionado porque entre todos tenemos que sacar esto adelante”, aclaró Jorge en una de sus primeras comparecencias.

De momento, el funcionamiento no ha terminado de engranarse ni mucho menos por convencer -a pesar que para Fossati el trabajo está a un 70%-, pero la Copa América será el escenario perfecto para terminar de confeccionar su modelo táctico y la elección de aquellos intérpretes en su sistema. O ver otras opciones a lo largo del camino, porque, según sus propias palabras, “en todos lados he modificado el sistema en distintos momentos y en distintas situaciones”.

Perú llega a la CA2024 con un pleno invicto de la mano de Jorge Fossati. - Crédito: FPF

Recuperar a Christian Cueva

No es ningún secreto que Fossati apostó por ‘Aladino’ sin dobleces. Hizo caso omiso a los cuestionamientos del público y de la prensa para llamarlo, en principio, en calidad de convocado y luego refrendar su citación de manera oficial.

Hasta ahora no se estima que Cueva sea una pieza capital en Perú a lo largo del campeonato. Pero si el comando técnico lo llevó a Estados Unidos es por una razón contundente: recuperarlo en su totalidad pensando en las Eliminatorias 2026.

Al momento que aprecien que está acercándose a su mejor versión, no se dudará en echar mano de él en cualquier contexto. Por algo está portando el dorsal ‘10′ y recibiendo la confianza irrestricta del ‘Nono’, de quien tiene el mejor de los conceptos por ser una persona con una visión “muy clara de la vida”.

Fossati apuesta por Cueva, aunque lleve ocho meses fuera de actividad deportiva. - Crédito: FPF

Preparar el camino de las Eliminatorias 2026

En ocasiones puntuales, Fossati aseguró que su propósito principal en la zona técnica de Perú es revertir el mal momento en la clasificación del proceso mundialista a Norteamérica 2026 y coger un impulso con curvatura ascendente que permita asomarse a zonas nobles o, a lo mucho, al lugar que otorga un cupo a la repesca intercontinental.

Para que pueda encauzar ese camino, el veterano entrenador tendrá que quemar todos los cartuchos posibles en la Copa América 2024 y en los amistosos venideros. Bajo esos escenarios aplicará pruebas de ensayo y error para poder llegar al 100% en cuanto a rendimiento y fútbol.

“Si yo no estuviera convencido que se puede... loco no soy. Este yo o este quien sea, ¿cómo vas a descartar? Falta mucho. Yo no prometo resultados, pero sí poner el alma en el trabajo. No hay meta mayor que el aficionado recupere la alegría y si lo conseguimos, seremos los más felices”, mencionó en su presentación como seleccionador de Perú.

Jorge Fossati, de 71 años, aceptó el cargo de seleccionador de Perú con la consigna de clasificar a la Copa del Mundo 2026. - Crédito: FPF