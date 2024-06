Dónde ver Argentina vs Canadá en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo A de la Copa América

Conoce dónde ver el Argentina vs Canadá por la fecha 1 de fase de grupos de Copa América 2024 - Créditos: Conmebol

Falta poco para que la selección argentina haga su tan ansiado debut en la Copa América 2024. El equipo dirigido por el DT Lionel Scaloni se enfrentará este jueves 20 de junio a Canadá en las instalaciones del Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos.

La vigente campeona del mundo y vigente ganadora del último certamen continental, buscará defender el título y lo hará frente a los canadienses, quienes pretenden dar el golpe y ser la sorpresa en el torneo de la mano de su máxima figura: Alphonso Davies.

Si bien la ‘albiceleste’ es favorita, y no solo por su rival de turno, sino también de cara al bicampeonato, no se confía de absolutamente nadie. Los ‘gauchos’ tienen que estar 100% enfocados en su objetivo para no pasar apuros. Así lo hizo saber su capitán Lionel Messi.

“Yo siempre dije y digo que Argentina es favorita. Hoy por hoy, sí podemos decir que somos los mejores, somos los últimos campeones del mundo, pero eso no hace que esta Copa América la vayamos a ganar caminando. Es más, creo que va a ser una Copa América muy igualada, va a ser más difícil”, señaló la ‘Pulga’ un día antes de su estreno.

Como parte de su preparación, Argentina ha tenido la oportunidad de afrontar una serie de partidos de práctica. El pasado domingo 9 de junio, logró imponerse por la mínima ante Ecuador y el viernes 14 goleó a El Salvador por 4-1.

Por su parte, Canadá, que pertenece a la Concacaf, también jugó una serie de amistosos bastantes interesantes. En el primero, fue derrotado 4-0 por Países Bajos y después pudo rescatar un empate con Francia de Kylian Mbappé.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el 24 de mayo de 2010 en un amistoso internacional, que dejó como resultado final un contundente 5-0. En aquella oportunidad, los encargados de anotar fueron Ángel Di María, Maxi Rodríguez, Carlos Tévez y un doblete de Sergio Agüero.

Dónde ver Argentina vs Canadá en Perú

En territorio peruano, DirecTV fue la empresa que adquirió los derechos televisivos de todos los partidos de Copa América 2024. Es por esto que, el duelo entre Argentina y Canadá será transmitido a través de la plataforma de streaming DGO. A este medio se le suma el canal peruano América TV, que también contará con el las imágenes del cotejo en mención.

En el país ‘gaucho’ se podrá ver mediante los siguientes canales: TV Pública, Telefe y TyC Sports. Cabe resaltar que, podrás encontrar todos los detalles del emocionante cotejo en la página web de Infobae.

Horarios del Argentina vs Canadá

El duelo entre ambas escuadras está programado para las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que, en países como Bolivia, Canadá, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil y Uruguay el partido se llevará a cabo desde las 21:00 horas.

Posibles alineaciones de Argentina y Canadá

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Kamal Miller, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio; Liam Millar, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.