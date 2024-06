Periodista chileno elogió a Ricardo Gareca por su trabajo con Perú, señaló las semejanzas que tiene con la ‘roja’ y desmintió una posible salida por crisis económica

Manuel de Tezanos habló de Ricardo Gareca y la selección peruana en la previa del debut de Chile por Copa América 2024.

Cada vez falta menos para que inicie la Copa América 2024, la cual se llevará del 20 de junio al 24 de julio en Estados Unidos. Por su parte, la selección peruana hará su debut frente a Chile este viernes 21 desde las 19:00 horas en el AT&T Stadium.

El también conocido como el ‘clásico del pacífico’ será uno de los más esperados debido a todos los condimentos que contiene. Ricardo Gareca, extécnico de la ‘bicolor’, estará en el banquillo del combinado ‘sureño’ por primera vez de manera oficial. Mientras que, al frente tendrá al equipo con el que compartió durante siete años.

En ese sentido, desde Infobae Perú buscamos conocer cómo ven el enfrentamiento de ambas escuadras desde el otro lado, motivo por el cual, conversamos con el periodista Manoel de Tezanos Pinto, periodista de TNT Sports Chile, quien se refirió a la llegada del ‘Tigre’, el presente de Paolo Guerrero y la ausencia de Artuvo Vidal.

Manoel de Tezanos Pinto se refirió al Perú vs Chile por Copa América 2024 - Créditos: La Cuarta

- ¿Cómo ven en Chile que Gareca haya entrenando a Perú?

Chile siempre admiró el proceso de Ricardo Gareca con Perú, porque con un equipo que no tenía grandes figuras mundiales, logró muchísimas cosas y siempre se les vio con mucho respeto.

- ¿Qué opinan sobre la decisión de Gareca de dejar fuera a Arturo Vidal y Gary Medel?

Uno entiende que la generación dorada del fútbol chileno no va a estar siempre y que ni Medel ni Vidal han tenido el mejor semestre. Ahora hay muy buenos jugadores en esas posiciones, entonces me parece que está haciendo una especie de recambio gradual, porque ha mantenido a Bravo, a Alexis Sánchez y reconvocó a Isla. Se esperaba que Gareca empezara a meter mano en el armado del equipo, ya eran muchos años con los mismos jugadores.

- ¿Crees que hay semejanzas entre el Chile de Gareca y el Perú de Gareca?

Sí, hay muchas semejanzas. Creo que en la etapa que Gareca agarró a Perú también habían jugadores jóvenes que necesitaban ser guiados y en ese sentido se parece. En Perú utilizó cuando debió a los más experimentados y reconvocó a varios también. La única diferencia es que él en Perú agarró a un equipo con una base que dejó armada Markarián, acá no hay nada de eso.

Ricardo Gareca junto a Christian Cueva en la selección peruana - Créditos: Andina

- ¿Qué opinas del presente de la selección peruana?

La verdad, me sorprende el momento actual. Le ha costado muchísimo a la selección peruana obtener buenos resultados. Después de un proceso exitoso es normal que el nivel baje, pero uno no se imaginaba que tanto. Supongo que en este tiempo de trabajo van a tener la posibilidad de mejorar y ser más competitivos, para que esto pueda trasladarse a las Elimiatorias, que están muy mal.

- ¿En Chile se sienten favoritos con pasar de grupo debido al complicado momento de Perú?

Salvo Argentina, nadie se siente favorito. Todos sabemos que en estas Copas los partidos son muy parejos y hasta Canadá es candidato a pasar. Por supuesto que uno piensa que con el presente de Perú, quizás Chile pueda tener más chances, pero es poco. De ninguna manera, nos sentimos amplios favoritos. Todo va a depender de ese primer partido entre Chile y Perú, va a ser clave ganarlo.

- ¿Sientes que Paolo Guerrero aún tiene nivel para competir en una Copa América?

Paolo Guerrero ya no es el mismo de antes, eso está más que claro. Su rendimiento va a depender mucho del equipo, porque va a necesitar que lo asistan y le hagan llegar el balón. La última vez que lo vi en la Eliminatoria me pareció que jugó demasiado lejos del arco, ya no está en edad de correr desde la mitad de la cancha y aguantar a varios para luego enfrentar al arquero. Sin embargo, un jugador de esa jerarquía siempre puede entregarle algo a su selección, ya sea entrando desde la banca o siendo titular.

El delantero nacional selló la goleada en el Estadio Monumental. No marcaba desde la final de la Copa América 2019. (Video: Movistar Deportes)

- Si hubiera algo que criticarle a Gareca por su trabajo con Chile en los últimos meses, ¿qué sería?

La verdad todavía no hay mucho que criticarle a Gareca, porque hasta ahora viene haciendo las cosas muy bien. Chile mejoró rápidamente y mucho con respecto a lo que había mostrado con Berizzo. Después habrá que esperar la Copa América para ver realmente si hay cosas que criticar o no. Por ahora, hay consenso que se han hecho buenos partidos, que Gareca le subió el nivel al equipo, se sabe que son amistosos todavía, así que tampoco es para volverse loco. Ha sido un buen arranque, se confía mucho en él.

- ¿Existen problemas en la Federacion Chilena que podrían afectar la continuidad de Gareca?

No, no hay ningún problema. Chile tiene algunos problemas económicos desde hace un tiempo, pero no debería verse afectado de ninguna manera el trabajo de Gareca. Incluso, desde su llegada ha sumado algunos sponsors, están vendiéndose todas las entradas para los partidos y se retomó el entusiasmo en la selección, así que yo creo que la crisis de la ANFP va por otro lado. Sería absurdo pensar en su salida, porque habría que pagarle y traer a un nuevo entrenador.

- ¿Cuál ha sido el impacto de Gareca en Chile? (dejando de lado el fútbol)

La selección estaba pasando por una etapa de mucha indiferencia. A la gente no le importaba mucho el equipo, no se vendían las entradas y se fueron auspiciadores históricos com Coca Cola y Homecenter. Lo que Gareca ha traído es ilusión en el hincha y también muchos auspiciadores que cuando empezó este proceso con Berizzo ni se asomaban.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa - Créditos: EFE/ Elvis González

- ¿Quién es el jugador más peligroso de Perú, según los chilenos?

Ante la ausencia de Renato Tapia, van quedando pocos nombres tan destacados. Paolo Guerrero no es el mismo, entonces yo diría que Advíncula es el jugador más peligroso, siempre aparece en partidos importantes. Otro es Pedro Gallese, gran figura de Perú. Son los dos más destacados y hay que tenerles mucho respecto.

- ¿Se le critica a Gareca por no utilizar gente joven o no? (Gareca dijo que fue a Chile para clasificarlo al Mundial y no enfocarse en el cambio generacional)

Hay algunos jugadores jóvenes que podrían haber estado en esta nómina, pero no para ser titulares y hay algunos jóvenes que sí son titulares, como Darío Osorio, que no jugó el último partido porque estaba lesionado o Marcelino Núñez. Hay jugadores jóvenes, pero Gareca en este momento quiere obtener resultados para que el equipo empiece a tomar forma de cara a las Eliminatorias. Me parece respetable que haya optado por experiencia sobre juventud, la proyección está para los amistosos.