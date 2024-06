Pedro García y José Chávarri vislumbran panorama sombrío para Perú y desilusión en la Copa América: “Sufrimiento”, “Ya no pueden” y “No hay con qué”

Pedro García y José Chávarri, panelista de 'Al Ángulo', analizaron con prudencia el desempeño de la selección peruana en la Copa América 2024

La selección peruana debuta en la Copa América 2024 ante su similar de Chile el viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A y el análisis de los periodistas deportivos Pedro García y José Chávarri fue desalentador.

“Nosotros en general, el hincha también, le está pidiendo a estos jugadores algo que ellos ya no pueden hacer. Lo digo desde el respeto que siento por ellos y la admiración por toda la carrera que han tenido, pero a ellos no le podemos pedir que hagan lo mismo que hacían hace 8 o 9 años. Eso es imposible, ya no pueden. No me cabe ninguna duda, dejan todo lo que tienen y hacen lo mejor que pueden, pero en ningún caso será ni de cerca lo que hicieron, en ese entonces. Eso es un hecho, es la ley de la vida”, afirmó Chávarri en primera instancia durante su intervención en el programa ‘Al Ángulo’.

A su turno, García complementó la idea de su colega diferenciando las etapas de la selección ‘bicolor’ en los últimos años. “Y como si fuera, añadiéndolo a eso, hay un poco esa sensación de que se avecina la copa y convengamos que estamos menos ilusionados que normalmente”. Cuando íbamos a la Copa América de Brasil teníamos razones para decir: ‘el equipo funciona’, ‘el equipo anda’, ‘podemos pelear algo’. Cuando fuimos a Estados Unidos, inclusive en un contexto distinto por la renovación que planteó Gareca en ese momento, se tenía la inclusión de algunos jugadores, que ya eran buenos, que pintaban para buenos: Ruidíaz, Cueva estaba apareciendo recién, Corzo que irrumpía o Andy Polo, que dio el pase de gol contra Brasil, y algunos otros. Había razones para pensar en la renovación, si se puede. Había una voluntad del equipo por superarse y una mirada positiva del recambio de Perú”

“Eso versus lo que pasa el día de hoy contrasta. Hoy día la mirada es más crítica. No digo que no podamos ganar, no digo que no le ganemos a Chile, pero la mirada es más crítica”.

La selección peruana completó su primer entrenamiento en Dallas previo al Perú vs Chile por la Copa América 2024

Déficit de la selección peruana para la Copa América

“A Chile se le puede ganar, pero no desde esa circunstancia de hace 8 o 9 años. Es más, en la Copa América del 2019, por más que en la previa Perú no era favorito contra Chile, pero tenía con qué. Eso es lo fundamental ¿Tiene hoy Perú con que ganarle a Chile? Yo creo que no. ¿Le puede ganar? Seguro que sí, por supuesto que le puede ganar. Pero yo creo que no tiene con qué. Deseo que gane sí, ojalá que gane, claro que sí”, aseguró José Chávarri en el diálogo con Pedro.

“Un equipo le puede ganar a otro, siempre. “Siempre hay la posibilidad”. Ahora esa esa posibilidad se cimenta en cuántos argumentos tienes. ¿Cuántos argumentos tiene Perú el día de hoy a la vista? Pocos a la vista. En el 2019 tenías a (Jefferson) Farfán, estaba (Paolo) Guerrero”, dijo García y luego recibió la réplica del analista de fútbol peruano: “No tenemos los mismos argumentos. Tenemos otros que eventualmente pueden hacer realidad que le podamos ganar a Chile. Sí, los tenemos. Pero no tenemos lo mismo y así es difícil”.

Perú sufrirá en la Copa América

Sobre el desempeño de Perú en la Copa América 2024, García Corcuera, fue cauto sobre las posibilidades de éxito de la ‘blanquirroja’. “Hay que ser conscientes que lo que viene es una etapa en que, aún ganando, será de sufrimiento. No creo que Perú pueda sostener un rendimiento parejo en todo el partido. Tendremos que sufrir y ser grandes en transitar esos minutos difíciles de cada partido. Sufrirlos bien y ver si duramos. Si duramos en una de esa le ganas a Chile, pero sepamos que vamos a sufrir. Vamos a pasarla mal. Hay que estar preparados para sufrir minutos difíciles que esos partidos nos van a imponer. Si no vemos eso, es ceguera. Hay que saber que vamos en una etapa de reconstrucción, en una etapa de búsqueda de elementos nuevos, en una etapa de sacarle petróleo a lo que le pueda quedar a (André) Carillo, a Guerrero o Cueva.”