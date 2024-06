Partidos de hoy, sábado 8 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 8 de junio, la agenda futbolera está llena de encuentros imperdibles: continuarán los amistosos internacionales por la fecha FIFA. Todas las selecciones se preparan al máximo para llegar al cien por ciento a la Eurocopa 2024 y Copa América 2024.

Portugal recibirá a Croacia en el estadio Centro Deportivo Nacional de Jamor, este encuentro genera mucha expectativa debido al duelo que protagonizarán Cristiano Ronaldo y Luka Modrić. España hará lo suyo contra Irlanda en el estadio Son Moix de Mallorca, el equipo de Luis de la Fuente llegará motivado tras golear por 5-0 a Andorra con hat-trick de Mikel Merino y anotaciones de Ayoze Pérez y Ferran Torres.

Por su lado, Brasil se medirá con México en el estadio Kyle Field de Texas, ambos participarán de la competición continental que se llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos. El ‘Scratch’ se encuentra en el Grupo D junto a Colombia, Paraguay y Costa Rica; mientras que los ‘charros’ están en Grupo B con Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Y los ‘cafeteros’ visitarán a Estado Unidos el estadio Commanders Field de Landover, el cuadro de Néstor Lorenzo es una de las sorpresas en las Elimintarias Sudamericanas y esperan seguir con la tendencia en la Copa, con Luis Díaz, James Rodríguez, Yerry Mina y David Ospina como figuras del equipo.

Partidos de amistosos internacionales

- Eslovenia vs. Bulgaria (08:00 horas / STAR+)

- Letonia vs. Lituania (08:00 horas / STAR+)

- Suecia vs. Serbia (11:00 horas / STAR+, ESPN)

- Suiza vs. Austria (11:00 horas / STAR+)

- Islas Feroe vs. Estonia (11:00 horas / STAR+)

- Hungría vs. Israel (11:00 horas / STAR+)

- Moldavia vs. Chipre (11:00 horas / STAR+)

- Portugal vs. Croacia (11:45 horas / STAR+)

- Dinamarca vs. Noruega (12:30 horas / STAR+)

- Bélgica vs. Luxemburgo (13:00 horas / STAR+)

- España vs. Irlanda (14:30 horas / STAR+, ESPN)

Partidos de Eliminatorias 2026 – Concacaf

- Islas Vírgenes vs. Guatemala (14:00 horas / Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+)

- Anguila vs. Surinam (14:30 horas / Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+)

- Islas Caimán vs. Antigua y Barbuda (15:30 horas / Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+)

- Bahamas vs. Trinidad y Tobago (16:30 horas / Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+)

- Belice vs. Nicaragua (19:00 horas / Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+)

- Aruba vs. Curazao (19:00 horas / Concacaf GO, Concacaf YouTube, FIFA+)

Partidos de Liga Femenina Perú

- FC Killas vs. Universitario de Deportes (11:00 horas / Nativa TV)

- Deportivo Municipal vs. Biavo FC (13:15 horas / Nativa TV)

- UNSAAC vs. Ayacucho FC (15:30 horas / Nativa TV)

Partido de Liga 2 Perú

- Deportivo Binacional vs. San Martín (15:00 horas / Nativa TV)

Partido de Copa Libertadores

- Gremio vs. Estudiantes LP (17:00 horas / STAR+, ESPN)

Partido de Copa Sudamericana

- Internacional vs. Delfín SC (19:30 horas / STAR+, ESPN)

Partidos de fútbol uruguayo

- Liverpool FC vs. Miramar Misiones (10:30 horas / STAR+, GolTV)

- Racing Club vs. CA Fénix (13:00 horas / STAR+, GolTV)

- Montevideo Wanderers vs. Peñarol (15:30 horas / STAR+, GolTV)

- Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting (18:00 horas / STAR+, GolTV)

Partido de fútbol argentino

- Platense vs. CA Huracán (15:20 horas / TyC Sports)

Partido de fútbol colombiano

- Bucaramanga vs. Santa Fe (19:30 horas / Fanatiz, Win Sports YouTube, RCN)

Partido de Maurice Revello Tournament

- Ucrania Sub 23 vs. Panamá Sub 23 (10:30 horas / Claro Sports YouTube, Pluto TV)

Partidos de MLS

- New England Revolution vs. New York RB (18:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- Sporting KC vs. Seattle Sounders (19:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- Minnesota United vs. Dallas (19:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- St. Louis City vs. Portland Timberts (19:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))