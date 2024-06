El calvario de Sergio Peña por las incesantes críticas con la selección peruana: “Llegó un momento en mi vida en el que gritaba auxilio”

Sergio Peña es uno de los mediocampistas habituales llamados en Perú. - Crédito: FPF

Sergio Peña es un habitual convocado en la selección peruana desde hace muchos años. Al ser un mediocampista ofensivo con destacadas capacidades técnicas, contrastadas en sus últimos periplos por Europa, se ganó un espacio en la ‘bicolor’ tanto con Ricardo Gareca como con Juan Reynoso y ahora con Jorge Fossati.

Sin embargo, desde la óptica de la afición nacional es un deportista irrelevante que no le aporta nada sustancial y transcendental al plantel. Se aduce que no marca diferencias cuando es requerido y su nivel dista ampliamente al exhibido por Christian Cueva o Jefferson Farfán, los últimos ‘10′ de Perú.

Cada vez que pisa un escenario, ya sea como inicialista o recambio, es criticado constantemente tanto en actividad deportiva como el espacio digital. Los ataques, además suelen ser muy crueles y alcanzan a su círculo más íntimo. Ha sido tan duro ese momento que existió una situación que lo obligó a pensar seriamente en su bienestar.

“He pasado por momentos muy fuertes en mi vida, en el fútbol, y paso ahora por momentos fuertes. Se me critica mucho, que lo acepto. Hay gente que no le gusto, pero ha llegado un momento en que la gente no tiene límites”, reflexionó Sergio Peña en una entrevista con el programa Sin Cassette.

“Cuando la gente está atrás de una pantalla o celular, a veces hay cosas que como personas nos afectan mucho. Y llegó un momento en mi vida que esas cosas me afectaron muchísimo, me dieron muy fuerte. Se olvidaron que soy ser humano. Soy bastante fuerte, pero cuando llego a mi límite me da duro y mi hija es la persona en la cual me arropo”, agregó.

La sensibilidad de Peña por caso Sonne

El actual ‘8′ de Malmo FF ha desvelado cómo se siente cada vez que es foco de cuestionamientos. Cree que el público es muy injusto e ignora que es un ser humano como cualquiera: “Soy profesional hace muchos años y me ha tocado vivir muchas cosas. Pero llegó un momento en mi vida en el que gritaba auxilio. La gente no tiene límites y te critican por todo”.

Fueran tantas las pullas que incluso llegaron por parte de comunicadores, algo que desencajó a Sergio. “Juro que muchos periodistas me ningunearon de la peor manera, me insultaron”, precisó no sin antes dejar en claro que en ningún momento cuestionó alguna convocatoria en la selección.

Precisamente se refirió a las alocuciones con respecto a Oliver Sonne: “Nunca hablé mal de un compañero, nunca lo haría, no necesito hacerlo, no tengo motivos para hacerlo. A mí no me educaron para hablar de mis amigos y compañeros. Nunca hablaría mal de un compañero de fútbol”.

“Hablo con él bastante, se reía y me decía: no dijiste nada malo. Me decía que me pusieron varios apodos”, aclaró Peña, quien, además, reconoció que “las críticas me duelen, a veces me siento mal, pero mi trabajo no me permite estar mal mucho tiempo”.

