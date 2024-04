Eddie Fleischman criticó a Paolo Guerrero por no jugar en ciudades de altura con César Vallejo: “100 mil dólares por mes, ¿Es buena inversión?”

El periodismo deportivo se refirió a la no convocatoria del 'Depredador' para el duelo ante Always Ready en Bolivia. (Full Deporte)

Paolo Guerrero brilló por su ausencia en la convocatoria de la Universidad César Vallejo para enfrentar a Always Ready este jueves 25 de abril por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. El capitán histórico de la selección peruana suma dos partidos sin ser incluido en la nómina y en tienda ‘poeta’ no han revelado el motivo.

En esa línea, el periodista deportivo Eddie Fleischman cuestionó la nueva baja del ‘Depredador’ en la UCV. El también conductor de televisión relacionó su no presencia con el factor de la altura y recordó que el centrodelantero tampoco participó en la derrota de los trujillanos ante ADT en condición de visitante.

“No está Paolo Guerrero, ¿Qué raro no? No fue a la altura de Tarma, no va a la altura de El Alto para enfrentar a Always Ready”, fueron las primeras palabras del comunicador. Este último choque en mención se llevará a cabo en el estadio Municipal El Alto, ubicado a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

En seguida, el ‘Colorado’, como lo conocen, lanzó polémica interrogante refiriéndose al sueldo de ‘PG9′ en el club peruano. “Uno se pregunta, ¿Vallejo, 100 mil dólares por mes, es buena la inversión? ¿Paolo Guerrero está escogiendo los partidos que juega o no? Lo dejo como pregunta”.

Flesichman, por último, deslizó que la ausencia de Guerrero en César Vallejo vs Always Ready no se debería a un problema físico. “Salió sentido de su último partido (ante Comerciantes Unidos), pero no lesionado”.

Paolo Guerrero no fue convocado por César Vallejo para el partido ante Always Ready en la altura de Bolivia.

¿Guerrero elige sus partidos?

Eddie continuó con su análisis sobre la no convocatoria de Paolo Guerrero para el duelo copero a través de su cuenta de Twitter. El periodista peruano recordó cuando el delantero estampó su firma por César Vallejo y se habló de que elegiría los partidos que jugaría.

El debate se armó en su publicación. Algunos apoyaron la decisión de no llevar al goleador histórico de la ‘bicolor’ a la altura de Bolivia por su trayectoria, mientras que otros también cuestionaron dicha decisión, incluso señalaron que el presidente Richard Acuña estaría detrás de ello.

“Qué curioso, cuando llegó muchos dijeron que elegiría que partidos jugar y que evitaría ir a las ciudades de altitud. No fue a Tarma, ahora no va a Bolivia. ¿Será que esas sospechas tenían sustento? ¿Opiniones?”, escribió.

Eddie Fleischman deslizó la posibilidad de que Paolo Guerrero esté eligiendo qué partidos jugar en César Vallejo.

El aporte de Paolo Guerrero en César Vallejo

Paolo Guerrero, sin duda alguna, fue el fichaje ‘bomba’ de la Liga 1 2024. Luego de ser descartado por Alianza Lima, César Vallejo fijó su atención en él y lo repatrió después de varios años en el extranjero. Con sus 40 años encima, el atacante nacional demostró toda su calidad en su debut con la camiseta ‘poeta’ y le marcó a Cusco FC.

Después de dicha anotación, volvió a celebrar ante Unión Comercio y Comerciantes Unidos. Precisamente contra este último rival, registró su mejor performance con el elenco norteño al anotar y asistir. Su aporte, hasta el momento, es de tres goles y una asistencia en 8 partidos disputados.

Tanto madrugador del delantero de 40 años en la ciudad de Trujillo. (Video: Liga 1 Max)

Partido decisivo para César Vallejo en Copa Sudamericana

Sin Paolo Guerrero, ‘Chicho’ Salas y compañía saldrá al campo en búsqueda de sumar sus primeros puntos en la presente edición del certamen Conmebol. Y es que en su debut cayó por la mínima diferencia ante Defensa y Justicia en Trujillo, y en la segunda fecha fue superado 4-2 por Independiente Medellín en condición de visitante.

Por ese motivo, el compromiso ante Always Ready será crucial para la UCV. Este se jugará mañana jueves 25 de abril desde las 19:00 horas en el estadio Municipal El Alto. El equipo de la ciudad de la ‘eterna primavera’ no puede perder porque se mantendría en el fondo de la tabla del Grupo A y quedaría a siete unidades de zona de clasificación directa a octavos.