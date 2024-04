‘Tanke’ Arias explota contra Jeriel De Santis por bajo rendimiento en Alianza Lima vs Colo Colo: “No seas abusivo”

Alianza Lima rescató un valioso empate sin goles en su visita a Colo Colo la noche de este martes 23 de abril en un duelo válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2024. No obstante, este resultado dejó un sabor amargo para algunos simpatizantes del club ‘blanquiazul’ debido a un fallo de Jeriel De Santis que pudo cambiar la historia en el marcador del encuentro.

De hecho, el desacierto del delantero venezolano está dando mucho que hablar en los medios de comunicación. En el reconocido programa de Youtube ‘Denganche’, Jesús Arias -conocido como ‘El Tanke’ en el mundo del periodismo deportivo- explotó contra el jugador de 21 años por su bajo rendimiento en el duelo disputado en el Estadio Monumental David Arellano.

“Hay una jugada que le tiran una pelota larga y (Jeriel) le da la espalda a la pelota. No seas abusivo. No seas malo. No se perfila y le da la espalda. El próximo equipo al que vaya va a ver esto (y lo va a pensar dos o tres veces). Esto es la Copa Libertadores de América, lo ve todo el mundo”, expresó fastidiado el panelista del programa.

De Santis desaprovechó la oportunidad de que Alianza Lima salga airoso de Chile con tres puntos, por lo que es el principal apuntado de este resultado, que igualmente no es negativo para los ‘íntimos’. La igualdad no fue un mal negocio más allá del sinsabor de esa jugada.

El delantero venezolano dejó pasar clara opción de poner el 1-0. (Video: ESPN)

De todas formas, el delantero de 21 años es cuestionado no solo por el desacierto, sino por la actitud que muestra en el campo de juego al representar los colores del equipo de La Victoria. En ese sentido, el periodista Mauricio Loret de Mola hizo una singular comparación con Cecilio Waterman, que en los partidos anteriores también tuvo que lidiar con las críticas por sus fallos.

“Eso no se le discute a Waterman (la actitud). Puede haber perdido los goles contra Fluminense, pero el tipo pelea, encara, toca y gana”, señaló el conductor del programa, elogiando la disposición del atacante panameño a diferencia de lo que expresa De Santis.

Cabe mencionar que con este empate, Alianza Lima suma dos puntos en la tabla del Grupo A del certamen continental y se ubica, provisionalmente, en el último lugar. El 8 de mayo volverá a la acción en esta competición para enfrentar a Cerro Porteño en condición de local, esperando lograr una victoria que le permita luchar por su clasificación a la siguiente ronda.

El mal presente de Jeriel De Sentis

Alianza Lima apostó por el talento de Jeriel De Sentis para que sume como carta de recambio en esta temporada, teniendo en cuenta que Pablo Sabbag no estaría presente debido a una fuerte lesión. Su pasado en el fútbol de Portugal y de España generaba cierta ilusión para la afición ‘blanquiazul’. Sin embargo, el delantero no ha estado a la altura.

Empate sin goles por la fecha 3 del Grupo A del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Hasta el momento, el atacante venezolano ha disputado seis duelos con la camiseta de Alianza Lima, dos en Copa Libertadores y cuatro en la Liga 1. Por lo pronto, no ha conseguido celebrar goles y ha desacertado más de lo que ha acertado cuando ha tenido la oportunidad. De hecho, acumula casi un año sin anotar un gol propio.

En medio de las críticas, Jeriel De Santis espera cambiar esa situación pronto y reivindicarse de sus fallos. Aún tiene un largo camino por recorrer y le quedan varios partidos para recuperar la confianza. Eso sí, dependerá del DT Alejandro Restrepo seguir dándole minutos, haciendo caso omiso a los cuestionamientos que hoy le atormentan al jugador.